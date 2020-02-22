《美少女戰士》聯名彩妝上市！超強顯色度的爆高CP值彩盤系列

記者李薇／台北報導

《美少女戰士》是很多人童年的回憶，最近加州彩妝品牌colourpop就與它聯名推出全新的限量彩妝，一次推出多種產品，包括唇釉、眼影盤、打亮等等系列，每款顏色非常顯色、質地也很完美，身為粉絲真的一定要收起來！

❤ 《美少女戰士》小兔12色眼影盤（圖／翻攝自trendmood1 IG）

首先最必買的絕對是主打商品，為《美少女戰士》主角小兔量身打造的12色眼影盤，裡面顏色相當繽紛，黃色、銀白色、淺紫色、粉色等等一次都有，想要自然感有大地色選、想要溫柔感有粉色調，算是一盤可甜可鹹的盤，非常好使用。

❤ 《美少女戰士》小兔雙色唇蜜（圖／翻攝自colourpopcosmetics IG）

唇蜜也是colourpop非常經典的單品，透亮的材質搭配上淡雅的顏色，可以呈現出澎潤飽滿的唇妝質感，修飾唇紋的效果也超級好，可以讓嘴唇有種平滑彈潤的感覺，兩組色選可以挑選，都是粉橘色系搭配，組共有兩組可以挑，顏色也是非常實用。

❤ 《美少女戰士》貓咪腮紅（圖／翻攝自trendmood1 IG）

小兔身邊的貓咪這次也難得獨挑大樑，推出腮紅系列，總共有珊瑚粉還有粉紅色兩種可以挑選，不但包裝是超級大的貓咪頭，連裡面都是貓咪壓印設計，相當有誠意，顏色也是非常飽和、顯色，超級適合一般女孩使用。