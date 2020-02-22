fb ig video ETtoday search mobile

別嚇昏！Supreme向已故饒舌歌手致敬　本尊現身30秒宣傳春夏系列

> >

編輯／Duke

不按牌理出牌的潮流至尊Supreme，正式發布2020春夏系列型錄前，無預警在IG日前無預警發布一則動態，裡面是已故傳奇嘻哈歌手Tupac（2Pac）穿著Supreme內褲的影片，此舉震驚了許多粉絲，因為Tupac不但提倡平等與自由，同時也是有史以來最偉大的嘻哈歌手之一。

出生自1971年的Tupac，經過多次搬家後，於1988年定居加州，並開啟他傳奇的嘻哈歌手生涯，不過，Tupac後續捲入槍擊紛爭，最終成為東西岸嘻哈之爭下的犧牲品。由於Tupac早在1996年就因槍擊案去世，所以這段影片是Supreme運用合成影像製作而成的。

每一季Supreme推出的照片T都令人格外關注，像是英國歌手Sade、嘻哈傳奇歌手Nas、瑪丹娜（Madonna）的照片都曾被Supreme使用過。這次Supreme選擇Tupac作為2020春夏系列的照片T，除了嘻哈與潮流有密不可分的關係外，還要向這位已故的傳奇致敬。

▲supreme Tupac t。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲supreme Tupac t。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲每季Supreme的照片T都讓人非常期待。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲supreme Tupac t。（圖／翻攝自Supreme官網）

▲Supreme 2020春夏系列推出Tupac 照片T打頭陣。（圖／翻攝自Supreme官網）

此外，隨著Supreme 2020春夏系列開季的到來，被粉絲評為「史上最偷懶聯名」的Supreme X Nike Air Force 1，將不會於首周發售。根據Sneaker News的消息指出，該鞋款有望在4月進行發售， 配色方面則提供黑、白兩色給粉絲挑選。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

看更多

►►新款Supreme只加了一個設計　網友戲稱：「史上最偷懶聯名」

►►最貴「紅色Oreo」你買嗎？Supreme春夏配件再現獵奇單品

關鍵字：

Supreme, 2020春夏, 嘻哈歌手, Tupac, 2Pac, 加州, 照片T, Nas, 瑪丹娜, 傳奇
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

別惹他們生氣！發怒後「最難搞定」星座Top 3　第一反差超大

別惹他們生氣！發怒後「最難搞定」星座Top 3　第一反差超大

AirPods的5個隱藏版小撇步！觸控就能換歌、還可秒變監聽器

AirPods的5個隱藏版小撇步！觸控就能換歌、還可秒變監聽器

男生背這些包超好看！迷你版行李箱、透明PVC正夯　讓女友想搶來用

男生背這些包超好看！迷你版行李箱、透明PVC正夯　讓女友想搶來用

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！ 【奧斯塔羅】最近三個月哪方面會走好運？ 開學必備！乾洗手含75％酒精＋茶樹精油　書包裡放一罐隨時救急 減肥期間教妳怎麼吃紅心芭樂　吃對了肌膚更白亮 常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強 UNIQLO U系列春夏新品今日開賣　本季必敗款、細節開箱搶先看！ 排骨蝦仁飯、義美石頭火鍋　基隆除了廟口夜市還有這10家美食必吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面