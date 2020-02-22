別嚇昏！Supreme向已故饒舌歌手致敬　本尊現身30秒宣傳春夏系列

編輯／Duke

不按牌理出牌的潮流至尊Supreme，正式發布2020春夏系列型錄前，無預警在IG日前無預警發布一則動態，裡面是已故傳奇嘻哈歌手Tupac（2Pac）穿著Supreme內褲的影片，此舉震驚了許多粉絲，因為Tupac不但提倡平等與自由，同時也是有史以來最偉大的嘻哈歌手之一。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme（@supremenewyork）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 8:00 張貼

出生自1971年的Tupac，經過多次搬家後，於1988年定居加州，並開啟他傳奇的嘻哈歌手生涯，不過，Tupac後續捲入槍擊紛爭，最終成為東西岸嘻哈之爭下的犧牲品。由於Tupac早在1996年就因槍擊案去世，所以這段影片是Supreme運用合成影像製作而成的。

在 Instagram 查看這則貼文 Supreme Leaks News（@supreme_leaks_news）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 8:11 張貼

每一季Supreme推出的照片T都令人格外關注，像是英國歌手Sade、嘻哈傳奇歌手Nas、瑪丹娜（Madonna）的照片都曾被Supreme使用過。這次Supreme選擇Tupac作為2020春夏系列的照片T，除了嘻哈與潮流有密不可分的關係外，還要向這位已故的傳奇致敬。

▲每季Supreme的照片T都讓人非常期待。（圖／翻攝自Supreme官網）







▲Supreme 2020春夏系列推出Tupac 照片T打頭陣。（圖／翻攝自Supreme官網）

此外，隨著Supreme 2020春夏系列開季的到來，被粉絲評為「史上最偷懶聯名」的Supreme X Nike Air Force 1，將不會於首周發售。根據Sneaker News的消息指出，該鞋款有望在4月進行發售， 配色方面則提供黑、白兩色給粉絲挑選。

在 Instagram 查看這則貼文 Sneaker News（@sneakernews）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 9:27 張貼

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