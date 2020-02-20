林哲熹超膽小「拍完恐怖片更怕鬼」　喊話粉絲：戴墨鏡才能壓驚

▲林哲熹示範Armani Exchange X小林眼鏡春季新品，各個款式都能駕馭。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

Armani Exchange X小林眼鏡春季新品於今（20日）發表，請到藝人林哲熹公開演繹，剛結束新片《女鬼橋》拍攝的他馬上切換一身勁裝，戴起頗有書生氣的圓框眼鏡亮相，他也笑稱：「拍完鬼片自己都還是不太敢看，大家可以戴墨鏡去看就會好一點」。

林哲熹演出《我們與惡的距離》、《女鬼橋》戲路超廣，忙裡抽閒來到時尚場合Armani Exchange X小林眼鏡春季新品發表，換上紅、黑撞色的機能衣展現俐落風格，藉此呼應臉上的雙樑金屬墨鏡，他也搞笑回應，「這樣才可以表現我個性比較酷的一面。」說完還相當不自信的自行乾笑收場，當然私下就是墨鏡愛好者的林哲熹，坦言砸大錢不手軟，最貴的一副墨鏡要價約兩萬多，而且家裡放了20副左右，就連出門也固定會攜帶一副深色一副淺色，以因應不同的天氣和場合需求，「墨鏡達人」的封號所言不假。

▲林哲熹私下收藏20多副墨鏡，最高價兩萬元一隻絲毫不手軟。（圖／品牌提供）

不過有沒有遇過身邊女伴搞丟自己墨鏡的經驗？林哲熹毫不猶豫表示：「我不會太care這種事情，失去的東西不會再回來，所以要再去買下一副。」話語間流露暖男氣息，而後他還補充從朋友那裡聽到的人生哲理：「我朋友跟我說，『買東西的時候要想著錯過會有遺憾，不要看花多少錢要看剩下多少錢，這樣購物就會心安很多』。」

▲Armani Exchange首次攜手小林眼鏡合作大玩撞色搭配，（依序）都市風尚系列NT $5,100；青春童話系列NT$5,550。（圖／品牌提供）

話題回到墨鏡搭配，模特兒出身的林哲熹大方分享：「我會購入很多不同風格的墨鏡，正裝可以搭配幾何金屬，休閒裝酒適合色彩鮮艷的大面積款式。」此次Armani Exchange首次攜手小林眼鏡合作，推出一系列亮眼的春季單品，不乏粉嫩色系鏡架搭配撞色鏡臂Logo設計，以青春童話和都市風格兩大系列展現，打造不分性別皆可駕馭的時尚度。

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