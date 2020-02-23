編輯私推5款保濕聖品　讓妳散發好氣色光澤

▲（圖／Pinterest、露奇亞官網）

這幾年冬天的天氣總是變化很大，時而溫暖，時而驟冷，經常沒做好保濕，肌膚的狀態就會NG，不僅不好上妝，還會脫屑乾癢、緊繃不適。且不只臉部需要保養，唇部、手腳等身體各處也很需要適量加強，才可以維持良好狀態，散發好氣色光澤。

如果你正在找適合自己的保濕商品，那麼或許可以參考編輯推薦的這幾個聖品：

1.Saborino早安面膜

▲（圖／Pinterest）

大名鼎鼎的Saborino早安面膜，應該沒有人不知道吧！只要在每天睡醒時，敷60秒，就能瞬間完成洗臉與基礎保養，迅速又能精準達到功效。目前市面上最常見的黃色包裝，據說是保濕力最佳的一款，推薦給乾肌的女孩使用，但如果是屬於較容易出油的人，則比較適合選擇綠色清爽型。

編輯悄悄話：開封使用後可千萬不要放太久，否則容易降低濕潤感，失去效用唷！

2.Fillerina居家智慧型多分子玻尿酸

▲（圖／Fillerina官網）

玻尿酸具有良好的保濕功能，是眾所皆知的！市面上許多商品雖然都標榜著含有玻尿酸成分，但實際效果卻是有待檢測的。而Fillerina是由瑞士公司所研發的專利抗皺商品，藉由專利的塗抹器，能讓玻尿酸精準塗抹於紋路及缺乏處，充分為肌膚補水。同時它也對維持肌膚彈性飽滿與淡化皺紋相當有效，因此早已風靡歐美和日本等國家！同品牌，還有日霜、晚霜和眼唇霜，幫助增進使用後的效果。

編輯悄悄話：水分補充本就是保濕的重要功臣，使用Fillerina居家智慧型玻尿酸前搭配喝2杯水，能使感受更加乘唷！

3.Ruijia露奇亞膠原蛋白

▲（圖／露奇亞官網）

想要維持在最佳狀態，除了使用外抹的保養品，內服的膠原蛋白補充錠也很重要阿！露奇亞是MIT的台灣品牌，原料選用來自日本百年膠原大廠，主打天然有效的營養補充，不加糖、香料，也不使用任何人工合成成分。

其所推出的膠原蛋白針對不同的功效共分成四種，其中綠色盒裝的「賽洛美潤感膠原蛋白粉 」因含有「補水之王」賽洛美成分，能夠提升整體防護力，和增強保濕潤澤感。服用時記得搭配補充維生素C，能夠更有效促進膠原蛋白合成喔！

編輯悄悄話：目前露奇亞除了線上通路外，在Tomod’s和誠品也都可以購買得到。

4.L’Occitane歐舒丹 乳油木護手霜

▲（圖／Pinterest）

在手部的保養上，相信歐舒丹會是很多人的選擇！乳油木含有豐富的油脂，從中提取出乳木果油經常被應用在保養品上，而歐舒丹將之與各種天然植物保濕因子揉合，推出近10種不同香味的護手產品，擦在手上呈乳霜質地，吸收後十分保濕不黏膩。尤其是常敲鍵盤的上班族或是需要頻繁使用手部工作的族群，一定要特別加強手部保養啊！

編輯悄悄話：如果不確定自己喜歡什麼味道，可以到全台的櫃位先試用看看。

5.倍優BIOCHEM左C嫩白保濕身體乳

▲（圖／倍優BIOCHEM 方IG）

最後要介紹全身都可以使用的護膚乳，倍優為雅聞集團所推出的平價保養品牌，他們家最有名的產品除了洗卸慕絲和香皂外，身體乳液的評價也很不錯，內含膠原蛋白、玻尿酸，還有天然的荷荷芭油及深海魚鮫油，因此能夠深層長效滋潤肌膚。這瓶左C嫩白保濕身體乳的味道很清新舒服，洗澡完擦在全身，有一種沐浴在香味中的舒爽感！

編輯悄悄話：若是想要增強美白效果，可以加購高濃度複合美白C原末，融合在乳液之中一起使用。

做好保濕不僅能降低膚況年齡，某種程度上更是寵愛自己的一種方式，只要每一天都花一點時間，好好關注身上的每一寸肌膚的狀態，做足所需的保養，由內而外悉心打理，就能散發最美麗、自信的迷人風采。

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