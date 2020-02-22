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害怕當媽媽後失去自我！先問自己：「沒有去做會不會後悔？」

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▲害怕身分改變失去自我。（圖／女子學提供）

▲（圖／《砂之塔》劇照）

女人的一生，似乎從出生的那刻開始，就注定要背負著某些責任。面對人生的每個階段，小至家庭、大至社會，都有著「備受期待」的壓力，其中又以身分改變為最大挑戰，想像自己即將從女兒、妻子轉變為一位母親，心裡不禁產生各種不確定感和自我懷疑。

即使大家都知道，要生、不生都不是任何人能幫妳做決定的，但外界和腦海中的聲音，總是不斷地在拉扯，好似把所有的好壞全都加以歸納，堆在面前看妳能接受多少。

妳也正徘徊在這樣的困擾中嗎？或許，我們除了焦慮、恐慌之外，還需要一些務實且正向的思維，來幫助自己度過心裡的那一道坎。

沒有準備好了沒，而是沒有去做妳會不會後悔？

▲害怕身分改變失去自我。（圖／女子學提供）

▲（圖／《砂之塔》劇照）

大部分女性害怕當媽媽的原因，不外乎有這兩項：其一是擔心失去原本有的一切，無論是生活、工作、財力，甚至是外在身材；其二是對自己沒有信心，時常覺得自己明明也像個孩子，要怎麼去當另一個人的媽媽，並給予正確的教育呢？

老實說，光是這兩項問題，就得先在心裡糾結千百回，常常在對不對、好不好間周旋。然而，隨著次數與時間久了，我們終會發現要各方面準備好幾乎是不可能的，既然如此只須要捫心自問：「如果這一生我不當媽媽，會不會後悔？」

相信編輯，這個答案會關係著未來妳有沒有勇氣再繼續規畫往後的人生！

因為未知所以害怕，事先擬訂計畫總是踏實

▲害怕身分改變失去自我。（圖／女子學提供）

▲（圖／《山茶花開時》劇照）

前面說過，這樣的恐懼是來自於對未來的不確定性，因為妳不再只是一位媳婦、妻子或是女兒，而是一個生命、一個個體的「母親」。

雖說有些老生來談，但計畫的擬訂依舊是非常重要的！我們可以先做一些基本的「鋪路」。例如，懷孕後如何養胎？是否需要孩子的出生請育嬰假？以後誰可以幫忙帶小孩？諸如此類，將一定會先碰到的問題找到解套的方法，心裡便會踏實許多。

另一半的支持也很重要，別忘了妳不是自己一個人

▲害怕身分改變失去自我。（圖／女子學提供）

▲（圖／《下一站，幸福》劇照）

還有，別忘了！靠自己無法生出小孩，也無法解決這些龐大的問題。此時，與另一半的溝通就變得格外重要，兩個人有沒有共識，對於未來的生活規劃要怎麼調整，或者打算在幾歲前完成這個「任務」，大大小小的事情，都值得好好地討論。

許多女性習慣關起門來，獨自煩惱著這些問題，也不敢將心裡的不安和恐懼告訴另一半。事實上，這是非常不健康的行為，若沒有適當地表達自我感受，等於就少了事前溝通、規畫的動作，如果連另一半都不敢依賴，又能奢望誰伸出援手呢？

請教身邊的家人朋友，她們是最貼切的活字典

▲害怕身分改變失去自我。（圖／女子學提供）

▲（圖／《我身後的陶斯》劇照）

只要到了適合生產的年齡，身邊的朋友會一個接著一個當媽媽，每次聚會的地點會漸漸從火鍋燒烤店轉為親子餐廳，出去的景點可能從百貨公司、遊樂園變成適合闔家遊玩的觀光工廠、親子牧場等等。

其實，這些朋友就是最好的活教材！他們的生活，以及對孩子的各種教育、安排，都是未來當媽媽後會遇到的事情，可能從觀察中學習，想像未來可以怎麼做。即便一開始對朋友的身分改變不適應，也會有點抗拒接觸「親子」的各項事物，但相處後總會發覺受益良多，無論影響是什麼，都能比較有著方向去深度思考。

很多時候，困難是自己設的、恐慌是自己給的、框架是自己立的。當然，面對尚未發生的事情人人都會害怕，所以更應該善用身邊的「資源」來加以調適，屆時便會發現，許多的好壞對錯，都是在一念之間！

延伸閱讀：

邁向輕熟女之路！30 歲的「剛剛好」法則，4 個也許連自己都察覺不到的轉變

走出孕期求職陰霾，食攝人生事務所小冰突破職場框架：「成為媽媽不一定要放棄自我追求！」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 母親, 當媽媽, 沒信心, 規畫人生, 懷孕, 養胎, 親子, 學習
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