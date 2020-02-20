王淨健身房大素顏、沒洗頭被粉絲撞見　用小CK運動時尚新品扳回一城

▲王淨曾在健身房被粉絲撞見狼狽模樣，剛好能趁機入手CHARLES ＆ KEITH春季新品，讓以後運動更漂亮。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星王淨今（20日）出席新加坡時尚品牌CHARLES ＆ KEITH春季新品發表會，一改平常的黑、灰、白穿搭，今天身上顏色很多，更一次背了兩顆時尚鞦韆小包，笑說：「一個可以裝鑰匙，另一個裝車鑰匙！」王靜也自曝，曾經在健身房被粉絲撞見狼狽模樣，剛好可以利用本季新品，讓以後運動能更漂亮！

▲王淨今出席新加坡時尚品牌CHARLES ＆ KEITH春季新品發表會。（圖／記者黃克翔攝）



CHARLES & KEITH 本季以大膽前衛的設計細節重新賦予運動時尚嶄新的生命力，並將運動時尚注入優雅女性化氛圍。除了主打透明及網紗材質，還有透視果凍感、鮮豔明亮的色彩、甜美粉嫩的配色，都是本季的重點元素。

王淨今日穿著兩套服裝現身CHARLES ＆ KEITH春季新品發表會，風格大不相同，展現帥氣與女人味，尤其是「雙包」的搭配更是相當時髦！訪問中王淨透露自己私下幾乎不太化妝，運動時更可能頂著大素顏外加沒洗頭，有鑒於先前被粉絲撞見汗流滿面的狼狽模樣，趁這次機會要入手CHARLES & KEITH「時尚運動」風的單品，讓自己以後運動的時候能夠更漂亮。

▲王淨今日穿著兩套服裝。（圖／品牌提供）



CHARLES & KEITH 2020春季共有四大商品系列：時尚運動、彩色光譜、遊戲場域與熱帶遊蹤，「時尚運動」、「遊戲場域」系列強調幾乎等同於時尚代名詞的「透視感」，運用TPU果凍材質、網紗材質製作透視鞋款、半透明包款，也注入了更多彩度高的色彩，繽紛又時髦十分適合接下來的春夏季節。

另外，在「熱帶遊蹤」系列中可以看到許多編織、草編等元素，並運用白色、褐色、黃色等溫暖的色調，充滿異國情調且彌漫著度假風情。





▲（左）時尚運動系列、（右）熱帶遊蹤系列。（圖／記者王則絲攝）



本季的「小包」也非常受矚目，越是裝不下東西就越時髦，像是王淨身上的這款迷你亮面鞦韆包，非常小巧可愛，同系列也有推出正常大小的肩背包，亮面反光的材質與色系都十分搶眼。

▲（左）亮面鞦韆包NT＄1,990。（圖／記者王則絲攝）

且「透視」元素也相當吸引王淨，尤其是看到運動可以穿的時髦透視感球鞋更是興奮，她也表示很喜歡這款白色透明鍊帶肩背包，清新素雅又很有設計感，十分適合豔陽高照的夏日。

▲白色透明包NT＄2,590、果凍拼接厚底球鞋NT＄1,990。（圖／記者王則絲攝）



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