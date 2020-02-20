fb ig video ETtoday search mobile

王淨健身房大素顏、沒洗頭被粉絲撞見　用小CK運動時尚新品扳回一城

> >

 ▲王淨曾在健身房被粉絲撞見狼狽模樣，剛好能趁機入手CHARLES ＆ KEITH春季新品，讓以後運動更漂亮。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星王淨今（20日）出席新加坡時尚品牌CHARLES ＆ KEITH春季新品發表會，一改平常的黑、灰、白穿搭，今天身上顏色很多，更一次背了兩顆時尚鞦韆小包，笑說：「一個可以裝鑰匙，另一個裝車鑰匙！」王靜也自曝，曾經在健身房被粉絲撞見狼狽模樣，剛好可以利用本季新品，讓以後運動能更漂亮！

▲小CK王淨 。（圖／品牌提供）

▲▼Charles&keith春季記者會-王淨。（圖／記者黃克翔攝）

▲王淨今出席新加坡時尚品牌CHARLES ＆ KEITH春季新品發表會。（圖／記者黃克翔攝）

CHARLES & KEITH 本季以大膽前衛的設計細節重新賦予運動時尚嶄新的生命力，並將運動時尚注入優雅女性化氛圍。除了主打透明及網紗材質，還有透視果凍感、鮮豔明亮的色彩、甜美粉嫩的配色，都是本季的重點元素。

王淨今日穿著兩套服裝現身CHARLES ＆ KEITH春季新品發表會，風格大不相同，展現帥氣與女人味，尤其是「雙包」的搭配更是相當時髦！訪問中王淨透露自己私下幾乎不太化妝，運動時更可能頂著大素顏外加沒洗頭，有鑒於先前被粉絲撞見汗流滿面的狼狽模樣，趁這次機會要入手CHARLES & KEITH「時尚運動」風的單品，讓自己以後運動的時候能夠更漂亮。

▲小CK王淨 。（圖／品牌提供）

▲王淨今日穿著兩套服裝。（圖／品牌提供）

CHARLES & KEITH 2020春季共有四大商品系列：時尚運動、彩色光譜、遊戲場域與熱帶遊蹤，「時尚運動」、「遊戲場域」系列強調幾乎等同於時尚代名詞的「透視感」，運用TPU果凍材質、網紗材質製作透視鞋款、半透明包款，也注入了更多彩度高的色彩，繽紛又時髦十分適合接下來的春夏季節。

▲小CK王淨 。（圖／品牌提供）

▲小CK王淨 。（圖／品牌提供）

另外，在「熱帶遊蹤」系列中可以看到許多編織、草編等元素，並運用白色、褐色、黃色等溫暖的色調，充滿異國情調且彌漫著度假風情。

▲小CK。（圖／記者王則絲攝）

▲（左）時尚運動系列、（右）熱帶遊蹤系列。（圖／記者王則絲攝）

本季的「小包」也非常受矚目，越是裝不下東西就越時髦，像是王淨身上的這款迷你亮面鞦韆包，非常小巧可愛，同系列也有推出正常大小的肩背包，亮面反光的材質與色系都十分搶眼。

▲小CK。（圖／記者王則絲攝）

▲（左）亮面鞦韆包NT＄1,990。（圖／記者王則絲攝）

且「透視」元素也相當吸引王淨，尤其是看到運動可以穿的時髦透視感球鞋更是興奮，她也表示很喜歡這款白色透明鍊帶肩背包，清新素雅又很有設計感，十分適合豔陽高照的夏日。

▲小CK。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK。（圖／記者王則絲攝）

▲白色透明包NT＄2,590、果凍拼接厚底球鞋NT＄1,990。（圖／記者王則絲攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

CHARLES ＆ KEITH, 小CK, 王淨
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

星巴克2／20再推買一送一　櫻花巧克力新飲品享春天浪漫

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

怪奇比莉：18歲後考慮露出身材　寬鬆衣服下的秘密其實早已曝光！

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖

辣到噴血！泫雅穿內衣大秀人魚腹肌　3招日常習慣輕鬆瘦身不復胖

容易「越減越肥」的星座TOP3　牡羊要成功，朋友請勿拍打餵食 女性對你有意思的5個小動作　別再當個不解風情的男人 常把4句話掛在嘴上　代表心裡「比其他人脆弱」，只是故作堅強 資生堂百優乳霜暴風級特價24小時！「海洋拉娜平替版」養肌這罐就夠 酒精缺貨也別怕！茶樹精油幫助「防疫抗菌」的7大用法 韓藝瑟登封衣服不穿好　露小褲褲變花仙子超唯美！ 電玩粉都在等這台！正版「DS4造型悠遊卡」確定夏季開賣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面