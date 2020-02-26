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全台精選7間必訪乾麵！火生、華味香鴨肉羹　看似平凡卻讓人忍不住吃好幾碗

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▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

乾麵迷人之處就在於麵的Q勁，還有調味醬料的香氣，這次精選8間極高好評，在地人排隊也願意吃的店家！

樺林乾麵
台北市中正區

看似平凡無奇的蔥花白麵條，上桌時老闆只用豬油稍微調味，接下來桌上有烏醋、醬油、辣油、白胡椒、辣渣，想吃什麼樣的醬料比例就操之在吃貨手上，始終如一的細白麵條不沾黏，咬下第一口就能感受勁道，週休六日想吃可要注意營業時間喔。

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客zzhhen提供）

大王麻辣乾麵
台北市信義區／台中市西屯區

台北吳興街默默卻知名的小店，以地獄級麻辣吸引許多網紅來挑戰，近期在台中逢甲新開店面，偏中細的麵條有Q彈口感，一上桌以為沒什麼，其實辣油都藏在最下面，邊拌邊吃，就能感受麻辣椒香，歡迎愛吃辣的吃貨來挑戰！

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

中原福州乾麵
台北市中正區

一樣是沒有調味就上桌的白麵條，加入桌上的烏醋跟紅油，再來一點酸菜就是專屬自己口味的福州乾拌麵拉，一入口就能感受彈牙的咬勁，不辣的椒香超級開胃，加點一碗清爽的餛飩魚丸蛋包湯超滿足！

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Katrina提供）

大師兄銷魂麵舖
全台連鎖

銷魂麵以搭配湯品一起享用為主，中細偏粗的麵條吸飽湯汁，單吃彈牙，配湯吃則能嘗到湯頭滿滿的香氣，天冷的時候來一份麻辣湯頭搭配老油條，讓整個人都暖起來了。

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客台中美食晨軒Noah提供）

火生麵店
宜蘭市神農路

宜蘭在地人推薦！店內招牌有麻醬乾麵和醬油乾麵兩種，多湯乾麵是他的特色，麻醬偏液態而不是常見的醬稠類，醬油乾麵則是以古早味醬油料理，小碗親民價只要台幣25元，點菜時要特別注意，若只點乾麵老闆一律做麻醬乾麵喔！

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客愛星星的草莓提供）

民生路無名意麵
台南市中西區

台南深夜乾麵必吃！下午四點營業至凌晨兩點，細寬麵條拌豬油，還有香氣濃厚的醬油搭配豬肉片，清爽又能暖胃，是深夜突然有點空虛但又不過度油膩的好朋友，每個晚上都有滿滿人潮。

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Charlotte Chien提供）

華味香鴨肉羹
台南市新營區

經營超過70年！招牌的鴨香乾意麵嚼得到麵粉香，用鴨油和肉燥下去攪拌，鹹香的滋味讓人忍不住狂吸狂扒阿，帶骨鴨肉燉煮而成的鴨肉羹不柴又扎實，兩者搭配下來超級順口！

▲乾麵推薦。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 乾麵, 樺林乾麵, 大王麻辣乾麵, 中原福州乾麵, 大師兄銷魂麵舖, 火生麵店, 民生路無名意麵, 華味香鴨肉羹
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