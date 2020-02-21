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苗栗根本蔥花天國！蛋餅煎餃、鮮肉湯包　最新美食TOP10出爐

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Top 10中居然有4家是有得吃又有得玩的美食景點！看完這篇假日可以直接衝苗栗一日遊了啦！

TOP10／斗煥坪水餃
頭份市

假日拜訪會座無虛席的斗煥坪水餃，內行人必點的就是蔥油餅了。金黃色的酥炸外皮下隱藏滿滿的蔥段，餅皮微Q，蔥香味十足。可以嘗試看看客家風味的炒滷味，選擇想要的配菜後，店家就會幫你大火快炒至上色，也是這邊獨有的料理之一。

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客梅子QQ提供）

TOP9／雅聞七里香玫瑰森林
頭屋鄉

雅聞倍優在苗栗山頭上開了玫瑰森林，綠意盎然的園區內開滿了各種顏色的玫瑰花，隨意穿梭在步道之中，絕對讓你拍照快門停不下來。館內則是有許多玫瑰及品牌相關的故事，餐廳還有販售許多玫瑰相關美食呢！來支玫瑰口味的霜淇淋吧！

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客yichingching提供）

TOP8 ／呱呱水餃麵食館
頭份／竹南

呱呱水餃麵食館在頭份、竹南都有分店，招牌餐點就是像是蛋餅一樣的煎餃！煎餃的口味非常多樣，如雪裡紅、香茅鮮肉等只有呱呱才吃得到的口味。底部鋪上一層蔥花蛋，與水餃一起煎至焦黃，上面吃起來是水餃Q彈的口感，底部與煎至焦脆的蔥花蛋一起入口，口感特別，好拍也好吃！

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客張筱如提供）

TOP7／波波HOUSE
竹南鎮

2018才開幕的波波HOUSE，2019就屢獲了苗栗人的心。店裡的吉祥物是摩艾像，不論店內店外都有摩艾小物可以拍照，店內主要販售早午餐、義大利麵、輕食等餐點。漢堡是採用手打的牛絞肉製成，口感更新鮮。創意厚片上面會放上整串的日式團子，或是來一份軟綿綿的舒芙蕾鬆餅當作下午茶都很適合。

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yan Zhu Lin提供）

TOP6／勝興車站老鐵馬臭豆腐
三義鄉

只要看到一台老舊的腳踏車和長長的排隊人龍，就知道這家是老鐵馬臭豆腐了！因為只有六日才有營業，所以一開店小小的路邊攤外就會擠滿了人。配料只有臭豆腐、米血和大腸。第一次來記得點3號餐才能吃到所有料喔！老鐵馬的臭豆腐滷的鹹香入味，臭香氣十足，醬汁加入蒜頭提味，非常過癮。

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客樂蒂提供）

TOP5／祥賀芒果牛奶冰
竹南鎮

夏天快到了，就是要來一碗芒果冰！祥賀有販售豆花、甜湯及新鮮水果剉冰，推薦必點的就是芒果牛奶冰和綜合水果剉冰。綜合水果剉冰由西瓜、芒果及奇異果丁組合而成，新鮮水果將剉冰整個覆蓋住，淋上大量煉乳和芒果醬，每口都吃得到新鮮水果好滿足。

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客暖樂 Loft Warm提供）

TOP4／南庄日式抹茶紅豆冰
南庄鄉

來南庄老街走走必吃抹茶紅豆冰！小小一間店舖只有販售抹茶紅豆冰一種口味。店家使用的抹茶是利用自家種植的茶葉模製而成的，茶的香氣更明顯。抹茶口味的剉冰放上一大匙香甜紅豆，再淋上滿滿煉乳和Q彈白玉，份量十足，口口都吃得到餡料！

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客歐咪吃什麼提供）

TOP3／天空之城
大湖鄉

天空之城有得吃又有得玩，非常適合假日來走走！整個園區經過精心打造，每個角落都有小巧思，一入園絕對讓你拍照拍不停。入園費200元可完全折抵消費，園區內有城堡餐廳和鳥人咖啡館可以選擇，餐點搭配天空之城的氛圍更顯得夢幻許多，選一間喜歡的餐廳享受悠閒的下午吧！

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客邱靖芳提供）

TOP2／真.鮮肉湯包
頭份鎮

愛吃蔥的朋友不要錯過，蔥花免費讓你加到開心為止！店家專賣鮮肉湯包，一份只要台幣55元，每顆湯包都比正常尺寸再大一些，份量十足、CP值很高。大口咬下湯汁整個炸出來，湯包餡料也是滿滿絞肉和蔥花不手軟，搭配店家特製的辣椒醬，味道很足。

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客HY提供）

TOP1／江技舊記餛飩店
苗栗市

苗栗家喻戶曉的江技舊記，也是外地人來苗栗必嚐的美食之一。價錢合理，CP值高。特推必點餛飩湯和肉圓，餛飩每顆內餡飽滿、份量十足，咬起來Q彈帶勁，湯頭帶有濃濃的紅蔥頭香味，搭配酥炸的肉圓當作晚餐再好不過了！

▲苗栗美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客梅子QQ提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 苗栗, 斗煥坪水餃, 雅聞七里香玫瑰森林, 呱呱水餃麵食館, 波波HOUSE, 老鐵馬臭豆腐, 祥賀芒果牛奶冰, 抹茶紅豆冰, 江技舊記餛飩店, 真.鮮肉湯包, 天空之城
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