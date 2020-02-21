雅詩蘭黛出大招！「氣墊版粉持久」超強持妝、遮瑕全複製　一拍輕鬆完妝

▲雅詩蘭黛最經典底妝「粉持久」終於推出氣墊粉餅版，超強遮瑕力完全不輸粉底版。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

女孩們，歡呼吧！雅詩蘭黛終於把最經典的神級底妝「粉持久完美持妝粉底」變成氣墊粉餅，複製貼上了粉持久粉底的所有優點：超強持妝效果、遮瑕力、控油，更K.O.了市面上氣墊常見的缺點，不僅妝效全能，不用技巧也能輕鬆完美上妝。只等「粉持久完美持妝氣墊粉餅」3月上市，從此就能把粉持久隨身帶著走了！

▲粉持久完美持妝粉底以持妝、遮瑕、控油等3大特點受到眾多愛用者愛戴，而氣墊版也完美複製粉底液的所有優點。（圖／品牌提供）



說到神級底妝，絕不能不提到的粉持久完美持妝粉底，不僅是雅詩蘭黛超經典底妝代表，其最為人讚嘆的就是其可撐一整天不暗沈的「超強持妝效果」、連痘疤都能完美修飾的「強效遮瑕力」和油肌人大愛的「完美控油不浮粉」等3大特點，受到大批美妝迷、粉底控的擁戴，甚至連續6年蟬聯台灣專櫃銷售與市占NO.1寶座。在愛用粉絲敲碗已久下，今年3月終於要推出氣墊粉餅版的粉持久。

▲半臉上妝對比、素顏和全臉上妝對比，遮瑕力超好，痘痘、泛紅、黑眼圈全隱形，還帶有微微柔霧光。（圖／記者張毓容攝）



全新「粉持久完美持妝氣墊」粉餅注入滿滿粉持久完美持妝粉底，將粉底液的所有優點全複製，「完美膚控持妝科技」能24小時防水抗汗達到持久妝效；「持色微膠囊技術」包覆粉體與油脂，防止粉底氧化變色，全天控油不暗沉；加上超微柔焦隱形粉體，高效遮瑕力一拍就能完美神隱毛孔、痘痘、泛紅等肌膚瑕疵，且有「完美貼膚科技」，隨手拍都能貼膚無粉痕，不用任何技巧，新手也能完成如專業彩妝師打造的微透光柔霧妝感。

▲全新粉持久氣墊共推出6款色號，由右至左色號為1Co,1W1,1W2,2C0,2W0,3W1。（圖／記者張毓容攝）



不僅承襲粉持久粉底液的優點，氣墊版保濕度更好，是款與粉底一樣持久遮瑕效果好，且一年四季都能使用、油肌乾肌都友善的全能型氣墊，共推出6款色選。

而現存的粉持久系列氣墊還有另外兩種，有一款前幾年推出的金色盒蓋「粉持久超級無瑕氣墊粉餅」，強調控油、妝感偏絲絨霧面，可持妝8小時；另一款則是保濕效果更好的「粉持久美人魚氣墊粉餅」，都將於3月後陸續停售，以後的粉持久氣墊就只有全新「粉持久完美持妝氣墊粉餅」。

▲雅詩蘭黛 粉持久完美持妝氣墊粉餅，SPF45/PA+++，NT$1,950。（圖／品牌提供）

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