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米蘭時裝周／Gucci又造奇觀！觀眾直入機密後台　旋轉音樂盒舞台太壯觀

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記者王則絲／外電報導　圖／品牌提供

Gucci 2020秋冬米蘭時裝大秀於19日登場，創意總監Alessandro Michele 自從上任後，天馬行空的想像與創意總是讓眾人大開眼界，此次2020秋冬米蘭時裝秀更是打破了世俗既定的眼光，竟直接將秀場搬上了「後台」，讓妝髮、造型師、工作人員也成為秀場上的主角之一，並運用的圓形旋轉台展示，呼應預告中的旋轉木馬，此創新的表現方式，蔚為時尚圈前所未見的奇觀。

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

Alessandro Michele認為時尚可謂一種宗教，大家崇敬一種儀式，尤其是對於RUNWAY的依賴，他將本季大秀獻給了背後的負責繁複工程的團隊，既然他們身為秀的一部分，就該讓他們被看見。

觀眾們一開始步入秀場，便是從「後台進入」，必須魚貫的走入狹窄通道的後台區再通往看台，而周圍則全是正在製作妝髮的模特，幾乎每個模特都有自己的髮型師、化妝師，後台事實上是十分擁擠的，Alessandro Michele毫不掩飾，讓眾人看見最真實的後台面貌。

Alessandro Michele：「我向來視時裝秀為充滿魅力的魔術盛會。」果不其然，為觀眾們製造層出不窮的驚喜。接著，模特兒們穿著白袍到了巨大的旋轉台上繼續執行換裝的動作，同樣在大家面前所有後台準備細節。

整個秀台彷彿一個大型的透明發條旋轉音樂盒，一面旋轉一面搭配經典《波麗露 Bolero》樂曲，這是一個非常大的旋轉舞台，呼應了預告中的旋轉木馬，充滿童趣同時讓人驚艷。完成造型的模特會走向舞台邊，隨著旋轉的舞台向眾人展示。最終模特兒們穿著本季的華麗服裝，站滿整圈旋轉舞台，場面十分壯觀。

這樣的時裝秀展現方式獨樹一格，讓眾人獲得了一個嶄新的體驗，雖然Alessandro Michele在秀場空間的表現上多下了許多心思，但是本季2020秋冬的服裝也絲毫不馬虎，有非常多值得細細品味的造型，也能看出下季的主要趨勢與備受關注的單品。

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

值得關注的單品：

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲Gucci 米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭時裝週, 2020秋冬, 2020FW, Gucci
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