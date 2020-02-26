皮膚科醫師公認「美肌保養」7大守則　第二項一年四季都不能省

▲跟著皮膚科醫師自己都在做的保養守則，有效維持肌膚好狀態。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

肌膚保養是許多女生非常注重的課題，究竟該如何保養才能正確又有效？先前就有國外網站找來多名皮膚科醫師，分享他們肌膚保養的七大祕訣，如何利用正確又有效的方式，養出完美的肌膚。

▲建議選擇不含皂鹼成分的清潔產品，避免過度清潔。（圖／翻攝IG@ahc.official）



1.清潔肌膚要溫和



關於肌膚清潔，不少皮膚科醫師都建議選擇「無皂鹼」的清潔產品，皂鹼成份清潔力很強，容易過度清潔臉上天然的皮脂膜，會使肌膚變得乾澀，也會降低肌膚的保護能力。此外，要記得先將潔顏產品先搓出泡沫再用指腹溫柔清潔臉部，這樣也可減少對肌膚的刺激。

2.一年四季防曬都不可少



英國電視台BBC曾在紀綠片中做實驗發現，有75%的肌膚傷害都來自於陽光曝曬，紫外線更是肌膚老化和皺紋的最大禍首。不少皮膚科醫師都呼籲，不論春夏秋冬、陰天或晴天，只要出門就一定要擦防曬，要將防曬是為肌膚保養的必要步驟，養成習慣。

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3.使用質地輕透的彩妝品

質地較輕透的彩妝品，比較不會堵塞毛孔、悶住肌膚，肌膚較能透氣，尤其長時間上妝，也比較能減少對肌膚造成的負擔。

4.適時利用多效合一保養品



現代人生活忙碌，有不少女性沒有太多時間可以做保養，但有做沒做還是有差別，皮膚科醫師建議可利用擁有多效合一的保養品，同時解決許多肌膚問題，也可在有限的時間裡，擁有完善的保養效果。

▲要根據氣候、肌膚狀況調整使用的面膜種類。（圖／翻攝IG@goodal_official）



5.準備不同功能的面膜



不少人喜歡利用面膜為肌膚快速補充營養，但很難有一款面膜可以完全解決所有的肌膚問題，平時可準備好不同功能性的面膜，根據氣候、肌膚不同狀況，調整使用的面膜種類，像是冬季缺水選保濕款，夏季則可挑選有涼感、鎮定效果的面膜，幫助舒緩曬後肌膚的紅腫發熱。

6.保濕很重要



不論何種膚質，保濕都很重要，保濕可說是肌膚保養最基本、也必須的一環，就算是油性肌膚也不能忽視保濕步驟，當肌膚缺水、油水不平衡時，反而會更容易出油。害怕油膩感的油性肌可利用質地較清爽的凝霜、凝露類等保濕產品，做好保濕同時又避免厚重感。

▲肌膚在睡眠時會進入修復狀態，擁有充足睡眠能幫助養出美肌。（圖／翻攝IG@goodal_official）



7.充足的睡眠



肌膚在睡眠時會進入修復狀態，代謝老舊細胞，同時增生膠原蛋白，擁有規律、充足的睡眠能幫助維持肌膚狀態。另外，維生素A可幫助維持肌膚細胞健康，睡前可使用含有維生素A衍生物的護膚品，讓肌膚狀態更好。

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