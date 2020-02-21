亮･珠寶／梵克雅寶花朵神秘錶玩變身　轉化成鍊墜、胸針好美

▲模特兒佩戴全新Frivole系列黃Ｋ金鑲鑽珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

花朵是各珠寶品牌最喜愛的主題之一，但花兒姿態萬千，如何成為經典並不容易，梵克雅寶（Van Cleef Arpels，梵克雅寶）深知其中奧義，2003年推出的心型花瓣Frivole系列即是辨識度、人氣高的代表作，今年再推8款新作，預告春天的腳步近了。

▲Frivole Secrète黃Ｋ金鑲鑽神秘腕錶（左）1,340,000元，工匠為Frivole花瓣拋光。

花團錦簇的模樣是Frivole系列的特色之一，梵克雅寶新添的2款Frivole Secrète神秘珠寶錶，分別是拋光黃K金小花的手環錶，以及鑲滿鑽石花朵的神秘錶，面盤隱身在花束之下，旋開即可顯露時間，最有趣的是滿鑽款的腕錶可轉化成胸針或項鍊吊墜，滿足女性多變的穿搭需求。

▲Frivole Secrète白Ｋ金鑲鑽神秘腕錶（左起）3,940,000元，可轉換為吊墜與胸針。



新款Frivole珠寶則展現百花齊放的姿態，推出7朵鏡面拋光黃K金花朵的手環、鑲滿鑽石的5朵花手鍊、鏡面拋光白K金與鑲鑽花朵的指間戒、大型的滿鑽吊墜，開出一片華美。



▲Frivole 7朵花造型手環（左）458,000元，Frivole白K金鑲鑽指間戒317,000元。



梵克雅寶也首度為Frivole系列增添色彩，推出玫瑰金鑲鑽的小型吊墜與耳環，中央花蕊處點綴粉紅藍寶石，流露甜美氣息，雖然小巧但相當耀眼，因為每顆小鑽都經過嚴選，顏色須達D至F級、淨度I F至VVS級才能躍上梵克雅寶的作品。

▲Frivole玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅藍寶石耳環小型款431,000元，小型吊墜229,000元。