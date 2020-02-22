韓網瘋傳「秘密指數」測驗　一個問題看你藏了多少心事

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

俗話說「人不可貌相」，不僅個性可能與外表反差巨大，每個人身懷多少「秘密」也是從表面看不出來的。韓網上近期便瘋傳了一份「秘密指數」心理測驗，只要簡單一個問題，就能知道你擁有多少秘密、承擔多少心事以及隱藏的性格：

Q：當你和朋友抱怨、吐苦水時，最希望聽到以下哪種回答？

A：「走吧，我們去吃好吃的，把不開心都忘掉。」



B：「我也很明白這種感覺，你的心情我懂。」

C：「Fighting」（鼓勵的感覺）

D：「你會沒事的。」

E：「你要加把勁，從...開始。」



F：「你說什麼我都會聽的。」

解答：

A：「走吧，我們去吃好吃的，把不開心都忘掉。」

秘密指數：80％



平時不喜歡向別人暴露自己的弱點，對朋友幾乎只分享好的事情，個性上比較缺乏自信，把沒信心的弱點部分藏的好好的，對你來說比較輕鬆。

B：「我也很明白這種感覺，你的心情我懂。」

秘密指數：20％

你還蠻喜歡找人訴說心事，且朋友們也喜歡找你吐苦水，幾乎沒隱藏什麼不可告人的秘密，能夠接受多元的想法，為人正直。

C：「Fighting」（鼓勵的感覺）

秘密指數：100％

你有非常多事情都不想讓別人知道，比起討論自己，你更喜歡幫助朋友解決問題，但因不喜歡透露自己的事，會讓朋友們感覺不了解真正的你，與你有距離感。

D：「你會沒事的。」

秘密指數：60％

雖然大部分的秘密與心事你會選擇與朋友分享，不過你會視程度而定，無傷大雅的小秘密通通都可以說，但你心裡可能也藏了某些大秘密，因太過緊張而不敢與大家說，平時開朗活潑，是個擅於觀察的人。

E：「你要加把勁，從...開始。」

秘密指數：0％

你完全沒有秘密可言，不用別人問，自己就會全部抖出來，雖然你能夠聽進所有人的建議，但是有時也會因為太無顧忌的和旁人分享自己的秘密，反而容易造成別人的負擔。

F：「你說什麼我都會聽的。」

秘密指數：40％

若要說秘密，你只會與最親密、最信任的三兩好友分享，對於不熟的人少說自己的事，但是對好朋友幾乎不會隱瞞。

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