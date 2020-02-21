《小紅書》神仙噴霧推升級版　「隱藏３用法」讓美肌電力滿格

▲3INA 高肌能甦活水噴霧，100ml，550元。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

3INA神仙噴霧在《小紅書》被狂推洗版，總是缺貨中，為了提升妝容持久度，品牌將神仙噴霧再升級，輕噴效果就像敷過面膜，輕鬆打造亮度破表的水光肌。添加天然植物精萃，上妝同時兼顧保養，肌膚需求都幫你顧到了。

一瓶結合保濕透亮、持久顯色、凝脂控油等功效，隨時輕噴為美肌充電，3INA高肌能甦活水噴霧，推出玫瑰、櫻花、橙花限定三款香氣，給不同膚質需求多種選擇。美肌噴霧的隱藏用法，一次告訴你。

▲不只是神仙噴霧，其他妝前打底神品都一併升級。

#妝前先噴 潤澤保濕打底

能有效鎮靜、提亮膚色，輕噴釋放水分保濕打底，使肌膚透亮有光澤。

#妝後再噴 極致顯色定妝

讓色彩極限飽和、均勻發色，且有如磁鐵般吸附各種彩妝於臉部肌膚，鮮豔色彩持久顯色。

#補妝時噴 長效控油持妝

接觸肌膚瞬間包覆油脂、消滅油光，就像用過吸油面紙般清爽不黏膩，妝容持久保鮮，定格美麗。

這些噴霧也很推薦▼▼▼

▲NYX 專業後台霧感定妝噴霧，60ml，380元。

▲Guerlain 24K純金光超保濕持妝噴霧，30ml，1,750元。

▲M.A.C 妝前活力水噴霧發光版，100ml，950元。

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