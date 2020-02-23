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原來長痘痘是瀏海害的？7大「變醜壞習慣」你中了幾個

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編輯／Amanda

為了維持青春美麗，女生們都願意花上時間和金錢，努力保養，但你知道嗎？生活中有些看似無關緊要的習慣，不僅會讓你的保養效果大打折扣，甚至讓你越變越醜。快避開以下這7個壞習慣，千萬別再犯了！

▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲厚重瀏海悶著額頭，容易長痘痘。(圖／翻攝IG@redvelvet.smtown，以下同)

1.長期留著厚重瀏海

瀏海會遮擋著額頭，尤其越是厚重的瀏海，越會造成額頭肌膚難以通風透氣，加上額頭本就是容易出油的地方，容易造成細菌滋生長痘痘。

2.喜歡疊擦多種精華液

有些人保養非常認真，每天都想做好做滿，想要保濕，又想要亮白、去斑，最好再加點抗老緊緻，就時常疊擦多種不同功能的精華液，覺得這樣效果會更好，可以把所有肌膚問題一次搞定。但其實過多份量的護膚品，不僅不容易全部吸收，造成肌膚負擔，若其中有不適合同時使用的成分，更可能造成肌膚屏障受損，變得敏感、紅腫發炎，得不償失。

▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲使用手機時盡量不要長時間低頭。

3.喜歡低頭玩手機

3C產品發達的現在，幾乎人人都是低頭族，但長時間的低頭低頭會增加對頸椎的壓迫，導致頸椎變形或增生，甚至可能造成身體歪斜，而且下顎的線條也會變得越來越不明顯，甚至出現雙下巴。

4.習慣用嘴巴呼吸

人的嘴巴和鼻子都能呼吸，但鼻子才是真正的主要呼吸器官，習慣用嘴巴吸呼的話，會導致臉部的一系列變化，像是下巴後縮、臉部中央塌陷或牙齒排列不齊等。

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▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲進食時別記得只慣用其中一側，盡量左右交替使用。

5.只用口腔一側進食

如果習慣只用口腔一側進食，經常咀嚼食物的那一側咀嚼肌會越來越大，導致那半臉輪廓看起來變大變寬，不僅會產生大小臉，還會導致那一側牙齒嚴重磨損。

6.愛用手揉眼睛

眼周肌膚是全臉肌膚最薄也最脆弱的部位，經常用手揉眼睛不僅會導致眼皮鬆弛、摩擦出細紋，還會讓手上的細菌進入眼睛裡，引起結膜炎或角膜炎等眼部發炎感染問題。

▲7個「變醜壞習慣」。（圖／翻攝IG）

▲手上細菌多，沒洗手前盡量別亂摸臉。

7.常沒洗手就摸臉

如果沒事就喜歡用手撐著下巴或是隨意摸臉，那你臉上的痘痘可能都是自己「摸出來」的。人的手上有很多細菌，沒有先洗手就摸臉會將細菌帶到臉上，增加肌膚感染風險，從而引起臉部長痘痘。

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