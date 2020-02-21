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怪奇比莉美甲造型成焦點　粉絲間甚至吹起「黑X螢光綠」美甲風潮

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▲怪奇比莉美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉（Billie Eilish）日前出席全英音樂會，以全套Burberry搭配經典Burberry格紋美甲。（圖／翻攝自IG@burberry）

記者王則絲／台北報導

怪奇比莉（Billie Eilish）以年僅18歲之姿，不只橫掃了2020葛萊美多項大獎，日前在全英音樂會（BRIT Awards）上也獲得了最佳國際女歌手的殊榮，當天以一身Burberry套裝出席紅毯，用以搭配的經典格紋美甲意外成為另類焦點。以下就來看看更多怪奇比莉的美甲範本，以及由她所帶起的「怪奇比莉風」美甲。

▲怪奇比莉美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉出席今年奧斯卡的CHANEL套裝相當引人注目。（圖／美聯社、IG@billieeilish）

怪奇比莉近期出席各大場合時，除了以一貫的大尺碼服裝、全套同品牌服裝穿搭亮相，在美甲的搭配上也用足了心思。像是全英音樂會上的Burberry經典格紋風就成功吸引了大家的目光，而奧斯卡頒獎典禮上的全黑＋水鑽美甲，則能同時搭配白天的CHANEL套裝與After Party的黑色Gucci 服裝。

怪奇比莉在葛萊美音樂獎上的螢光綠Gucci Monogram花紋風格美甲，呼應了全身的黑X螢光綠的穿搭，且是近期怪奇比莉最具代表性的配色，「螢光綠」也因此成為了「怪奇比莉風」美甲的重要元素之一。

▲怪奇比莉美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉美甲 。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉出席2020葛萊美獎的Gucci裝扮。（圖／達志影像、IG@billieeilish）

從怪奇比莉近期的髮色、作品形象與服裝中，都可以發現「螢光綠」的元素，更不只一次製作了螢光綠色的美甲，甚至在粉絲們之間吹起了一陣「怪奇比莉風」美甲的風潮。

▲怪奇比莉美甲 。（圖／翻攝自IG）

除了模仿怪奇比莉於重大活動中的美甲造型之外，「黑X螢光綠」的搭配也成為「怪奇比莉風」美甲非常重要的元素之一，Instagram上有非常多相關的範本，喜歡怪奇比莉的女孩們，下次不妨也猜考看看，製作一款「怪奇比莉風」的美甲吧。


 
 
 
 
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關鍵字：

怪奇比莉, 18歲, Billie Eilish, 美甲
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