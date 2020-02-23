小S御用舞蹈老師教大家3分鐘飆汗！　5個零基礎動作練出超狂曲線

▲小s「御用舞蹈老師」Katie教大家3分鐘5個舞步練出絕美線條。（圖、影／記者鮑璿安攝，以下同）

編輯／Ann

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未平息，不想到健身房人擠人運動，居家舞蹈成為一大熱門趨勢，這次《ET FASHION》特別請來小s「御用舞蹈老師」Katie教大家只花3分鐘用5個零基礎動作快速飆汗燃脂！

1.用屁股畫圈

首先第一個動作是使用屁股畫圈，想像把重量集中臀部同時收緊腹部，盡量把圈畫大，Katie傳授的這個動作不僅能夠讓腹部緊實進而練馬甲線，也能看出微笑線越來越明顯。

2.hello也能練手臂

運用簡單的「say hello」動作，在打招呼的同時屁股隨之搖擺，最好能夠將手臂上揚的動作練到極致，持續一下就能感覺到酸酸的。

3.深蹲強化大腿線條

深蹲是不少人在家就能做的運動，通過下蹲能夠強化大腿線條，也就是俗稱的腿縫，而後Katie老師再加入了雙手輔助抱拳，能在同一時間內練到兩個部位。

4.臀部微笑線

這個動作很像舞蹈中的M字腿，不過Katie老師示範不需要大幅度開腿，而是把力度往後揚的臀部放，讓臀部的微笑線（臀部下端與大腿相接的區域）更加明顯。

5.手臂張開向下伸展

這個動作在小紅書瘦手臂教學中都看過，利用雙手張開時的張力往下帶動，能夠緊緻掰掰袖，再搭配上腹部一定要用力，其實就能飆不少汗。

在 Instagram 查看這則貼文 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 15 日 下午 10:05 張貼

▲看看小s與Katie老師的練舞片段。

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