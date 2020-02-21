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米蘭時裝周／韓星Lisa「鑲金」看秀　FENDI巨型購物袋一夜爆紅

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▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周成韓星較勁場合， FENDI與PRADA秋冬大秀請到韓藝瑟（左）與Lisa亮相。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時裝周陣地終於轉移到米蘭，於昨（20日）同天登場的FENDI與PRADA秋冬大秀，FENDI 在創意總監 Silvia Venturini Fendi手中以色彩與紋理的對立探討女人雙重性格；PRADA則以硬朗輪廓修飾柔美，韓星Lisa也換上一身「金裝」空降看秀。

FENDI 創意總監 Silvia Venturini Fendi在本季意圖訴說多變的女子氣質，結構與柔軟是最耀眼的主角，處處可見喀什米爾羊絨、皮草、皮革與蕾絲等彰顯氣質的元素，包括收腰裁剪及外套皆顯露出女性優美的腰線；喇叭狀剪裁軍官大衣、光亮的機車夾克及活力十足的套裝外套，搭配正規平肩上衣或浮誇的羊腿袖上衣，創造衝突美感。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Silvia Venturini Fendi視結構與柔軟是最耀眼的主角，結合流蘇與俐落剪裁。（圖／品牌提供）

秀上模特兒更像是70年代電影走出的女演員，盤起俐落包頭、暗紅色口紅有著說不盡的復古氣息，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、凱亞葛柏（Kaia Gerber）穿著皮革大衣、黑色蕾絲裙再以腰封勾勒散發獨立倔強。另一大亮點就屬有著三種尺寸的新款手風琴褶 Peekaboo 包款流露出大大的「微笑」，露出裡面使用光面皮革及珍稀皮革的可更換式內袋，經典Baguette 包更推出手工編織羊毛材質包款在最新一季男裝系列中現身；從 FENDI 復古包裝袋汲取靈感的皮革購物袋和吊飾，仿佛被縮小燈照到一般，小包在這季依舊不退潮流。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲超大購物袋與吊飾簡直反差萌；經典Baguette 包推出手工編織羊毛材質。（圖／品牌提供）

此外，與倫敦飾品品牌 Chaos 合作，由 Charlotte Stockdale 與 Katie Lyall 設計出多款「高科技珠寶」(tech jewellery)和小配飾， 從金色編織網狀智慧型手機袋到鏤空「FF」字樣 Minaudière 包款、智慧耳機袋及智慧手錶鑰匙鏈，讓從前沒注意到的3C用品都有安放之處。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲PRADA延續男裝秀虛擬義式廣場的設計概念，以西裝結合各種飄逸材質；迷你腰封包巨可愛。（圖／品牌提供）

與從同時，PRADA秋冬大秀延續男裝秀虛擬義式廣場的設計概念，舞台上的模特兒與上面聚集的觀眾之間的關係是同時分離和偷窺的，新一季面料和色彩都相當多元，呼應經典與永生的概念，不乏硬朗的西裝輪廓之下搭配了垂墜的流蘇裙，行走之餘充滿躍動；透視薄紗長裙點綴了蕨類、荷葉造型植物象徵不規律衍生，最厲害莫過於全黑色的造型的解構點睛之筆，讓衣著不顯枯燥厚重，也通過腰封將女性身材比例修飾的恰到好處。本季各種迷你包款依舊是大勢單品，被當做掛脖單品和腰帶一般呈現，另外也包括手提、肩背性能的手袋，時长時短為日常豐富穿搭。

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Lisa換上一身「金裝」看PRADA； 韓藝瑟則身穿花花裝現身FENDI會場。（圖／品牌提供）

而後韓星Lisa也換上一身「金裝」亮相PRADA大秀，浮誇之餘展現俐落的衣著剪裁，搭配上剛換上的黑髮造型有種復古洋娃娃的氣息，舉手投足之間引發外媒熱議；韓藝瑟則是現身FENDI會場，以粉藍相間的眼影妝容呼應滿版印花上衣，打造粉嫩感同樣頗受好評。

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關鍵字：

FENDI, PRADA, 米蘭, MFW, 2020, 秋冬, 女裝, 韓藝瑟, Lisa
fashion.net

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