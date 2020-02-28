fb ig video ETtoday search mobile

IG人氣作家道出愛情苦澀：永遠不一定是假的，只是我和你走不到了

> >

編輯／Ann 圖／三采提供

對於戀愛的百百種模樣，我們總是很難一語囊括所有，IG知名作家知寒新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》就描繪了8個短篇關於不同身分背景的男女主角在台北初進社會的工作樣貌，他們有著不同的情感狀態、生活經歷，以下故事或許都有你我的縮影。

▲書摘 。（圖／三采提供）

我現在想你的話，你還會想我嗎？

以前我會很偏激地覺得：「如果真的愛的話，就應該要愛原來的我，我就應該不需要為他做出任何改變。」可是遇見你、愛上你以後，才知道為了喜歡的人而改變自己，原來是那麼自然的事情，就算你並沒有開口要求，還是會想要為了你，變成一個更好的自己。就算有時候，理由並不是「變好」，而是變成「你喜歡的樣子」，也並不會覺得委屈、難受。

因為一直以來也都能看見你為我做出的改變和努力，因為我們都很努力讓自己成為這世界上最適合對方的那一個，因為我知道如果我是為了你而讓自己退了一步，你會是最心疼的那一個。只是終究，還是有那種情況是一個人踏錯了一步以後，另一個人再努力想要去原諒、去裝作不在意，還是會做不到的，所以我們才會是現在這樣：明明在同一座城市裡生活、明明知道對方在哪、明明已經磨合到那麼適合對方，卻不能再相愛。

▲書摘 。（圖／三采提供）

永遠不一定是假的，只是我和你走不到

大概在十一月中旬，那陣子你頻繁地在限時動態上抱怨新工作的種種，並不是能力不足、無法適應新環境等自身問題，而是與自以為是的主管之間相處困境，以及對大公司裡層級分明所造成溝通效率低落的無力感。你不會知道我對著相同的畫面思考了多久，想著該說些什麼來安慰你才好，打了又打、刪了又刪，比起大考時寫作文都來得謹慎。在那則動態存在的二十四小時裡，我想過不下百種回覆，有些簡單得會讓人覺得冷淡，有些則複雜得不像是一般朋友的關心，前者適合我們的關係，後者可能造成你的壓力。後來我什麼也沒說，你隨後發的感謝大家關心的動態裡也並沒有我。

那時候我偷偷覺得自己委屈，但感受到那樣的情緒後卻也認為自己好笑：「太貪心了吧！」就算做了很多事前的努力，像是某種無用卻必須的掙扎，最後沒傳出訊息，還期待你會了解我的心意。

對你，我可能總是太貪心了吧。於是，我只是記下了你抱怨的這件事情，想對著流星，許一個願望給你。其實還是會想對你很好很好，但太害怕我的好，你不想要。

▲書摘 。（圖／三采提供）

★書名：我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道
★作者：知寒
★出版社：三采出版
★出版日期：2020年2月27日
★建議售價：新台幣350元

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

知寒, 三采, 書摘, 愛情, 生活, 失戀, 感情, 作家, IG
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

連假宅在家最安全！5部韓劇追起來　擺脫《想見你》、《愛的迫降》廢人症

連假宅在家最安全！5部韓劇追起來　擺脫《想見你》、《愛的迫降》廢人症

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

超跑戴手上超爽！日本賣翻的Gorilla Watches腕錶來了　儀表板變錶盤

默默被「關靜音」　被朋友討厭的5種地雷你踩了嗎？ 《三生三世枕上書》迪麗熱巴與帝君髮色比白　保養秘訣竟是用溫牛奶洗臉 【奧斯塔羅】你有什麼令人難以接受的個性嗎？ 堆雪人精緻度直逼藝術品！宮崎駿龍貓神還原　寶可夢每隻都超萌 金所炫剪中短髮率性可愛！5款韓妞最愛髮型必須筆記　選對弧度馬上瘦臉 最容易成為「豬隊友」的星座TOP4　獅子不懂裝懂，往往都被事實打臉 曖昧期突然被斷聯？小心4徵兆，其實你已默默被判出局

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面