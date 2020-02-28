IG人氣作家道出愛情苦澀：永遠不一定是假的，只是我和你走不到了

編輯／Ann 圖／三采提供

對於戀愛的百百種模樣，我們總是很難一語囊括所有，IG知名作家知寒新書《我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道》就描繪了8個短篇關於不同身分背景的男女主角在台北初進社會的工作樣貌，他們有著不同的情感狀態、生活經歷，以下故事或許都有你我的縮影。

我現在想你的話，你還會想我嗎？

以前我會很偏激地覺得：「如果真的愛的話，就應該要愛原來的我，我就應該不需要為他做出任何改變。」可是遇見你、愛上你以後，才知道為了喜歡的人而改變自己，原來是那麼自然的事情，就算你並沒有開口要求，還是會想要為了你，變成一個更好的自己。就算有時候，理由並不是「變好」，而是變成「你喜歡的樣子」，也並不會覺得委屈、難受。

因為一直以來也都能看見你為我做出的改變和努力，因為我們都很努力讓自己成為這世界上最適合對方的那一個，因為我知道如果我是為了你而讓自己退了一步，你會是最心疼的那一個。只是終究，還是有那種情況是一個人踏錯了一步以後，另一個人再努力想要去原諒、去裝作不在意，還是會做不到的，所以我們才會是現在這樣：明明在同一座城市裡生活、明明知道對方在哪、明明已經磨合到那麼適合對方，卻不能再相愛。

永遠不一定是假的，只是我和你走不到

大概在十一月中旬，那陣子你頻繁地在限時動態上抱怨新工作的種種，並不是能力不足、無法適應新環境等自身問題，而是與自以為是的主管之間相處困境，以及對大公司裡層級分明所造成溝通效率低落的無力感。你不會知道我對著相同的畫面思考了多久，想著該說些什麼來安慰你才好，打了又打、刪了又刪，比起大考時寫作文都來得謹慎。在那則動態存在的二十四小時裡，我想過不下百種回覆，有些簡單得會讓人覺得冷淡，有些則複雜得不像是一般朋友的關心，前者適合我們的關係，後者可能造成你的壓力。後來我什麼也沒說，你隨後發的感謝大家關心的動態裡也並沒有我。

那時候我偷偷覺得自己委屈，但感受到那樣的情緒後卻也認為自己好笑：「太貪心了吧！」就算做了很多事前的努力，像是某種無用卻必須的掙扎，最後沒傳出訊息，還期待你會了解我的心意。

對你，我可能總是太貪心了吧。於是，我只是記下了你抱怨的這件事情，想對著流星，許一個願望給你。其實還是會想對你很好很好，但太害怕我的好，你不想要。

★書名：我在這裡擱淺——有人看到，但沒人知道

★作者：知寒

★出版社：三采出版

★出版日期：2020年2月27日

★建議售價：新台幣350元

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