妝・開箱／隨便擦都勾魂！SUQQU大人系的優雅霧面唇膏

記者李薇／台北報導

SUQQU向來以優雅、大人系的妝感，受到很多人的喜愛，在春季也推出春季彩妝系列，這次靈感更是以「摺紙」作為發想，將端正的直線、重複與摺疊的變化，加入在春妝裡面，其中最值得注目的就是首度推出的微霧感「晶采柔艷唇膏」，妝效非常迷人。

▲SUQQU唇膏試色。（圖／翻攝自shii___3 IG）

全新推出的晶采柔艷唇膏，擺脫過去的光澤感唇妝，而是走近年流行的霧面妝效，半霧感的質地擁有絕佳的顯色度，可以呈現出宛如日式「和紙」的色澤，內斂、沉穩，一如品牌過去最講求的大人系風格，相當厲害。

▲日妞都在收藏。（圖／翻攝自terachaaaan IG）



在顏色的色選上，這次總共推出10個顏色，3隻限定色調，每一支都是針對亞洲女性的膚色來設計，因此非常適合每個人使用，粉裸色調、紅色、土色都在這系列之中可以挑選得到，其中的表現更是與日本最近的流行結合，#7、#8、#9是最推薦的色調。

▲超美的霧面色澤。（圖／翻攝自_shimizukana_ IG、_shimizukana_IG）

這次在包裝的設計上，也沿用了2、3年前的改版設計，採取方形的霧面管身，摸起來更加有質感、又很優雅，中央霧面金色的腰帶，看起來更是增添了精緻的細節，絕對是一支內外都很值得收藏的款式。