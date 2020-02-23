別急著收！美容油最適合早春　每天3個時機使用效果加倍

▲春季使用美容油，幫助舒緩不安膚況。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫忽高忽低，肌膚面對溫度、濕度頻繁轉變，容易產生乾燥、泛紅等現象。此時需要加強補充水分及珍貴的脂質，使乾燥的肌膚重新恢復彈力潤澤。手邊的美容油先別急著收，現在正是用油好時機。

每日速效油水平衡

選擇適合的精華液，油與液以「1:3」或「1:2」的比例先在掌心混合，再均勻使用於臉上，即使是T字部位或偏油肌都毫無負擔。



加強「三明治層疊法」

感覺肌膚特別乾荒暗沉時，可先用美容油按摩全臉，再薄擦一層乳霜，最後以化妝水浸濕化妝棉，掰成數片敷於全臉約5分鐘。鎮靜舒緩同時密集修復。

完妝後兩頰的光澤加強

完成底妝後，可將美容油滴2-3滴在掌心，兩掌重複按壓數回後，再直接用手掌像蓋印章般「按壓」在兩頰上，就會有剛剛好的光澤，像運動後光透感。

Elemental Herbology 洋甘菊玫瑰修護舒緩油，15ml，1,500元。

運用14種植物萃取與精油精心調配，提供肌膚鎮靜、舒緩的感受。成分包含英國洋甘菊、大馬士革玫瑰、玫瑰果油，能深層滋潤，很適合輕熟齡肌使用。

Melvita 百合花油，50ml，1,580元。

以向日葵花油浸泡取得純天然百合花油液，無色素添加，能防護同時提亮肌膚光澤、改善暗沉不均與各種色印，深度強化勻亮膚色。

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