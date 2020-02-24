簡單5步驟練出Jennie同款優美「直角肩天鵝頸」　改善駝背更顯瘦

編輯／Amanda 圖／翻攝IG @jennierubyjane，小紅書@ Chili徐辣儿

近來「直角肩」「天鵝頸」等詞在網上很紅，像是「人間香奈兒」Jennie就是代表之一，線條明顯、修長挺直的肩頸，不僅看起來顯瘦，體態好，更多了優雅氣息。快利用邊看電視也邊做的簡單5步驟，改善駝背、斜方肌厚實問題，鍛鍊出Jennie同款的優美肩頸線條，跟虎背熊腰說再見。

Step 1：後背開肩



先將雙手在後背做合十動作，記得收腹、抬頭挺胸，兩手合十的位置可以盡量往上，對於肩部外側和背後拉深效果會更好。維持30秒為一組，共做5組。

但如果剛開始做比較困難的人，就盡量做到自己能最接近的距離就好，等到適應再慢慢接近和往上提高合十位置。

Step 2：繞肩運動



雙手平舉自然放於胸上，向上聳肩吸氣，邊向後繞動肩部，肩膀往後往下沉，可幫助改善習慣性聳肩和駝背。繞20次為一組，共做5組。

Step 3：手臂伸展



雙手往頭上舉到頭頂，向上伸展手臂，盡可能拉到最高，保持5秒，重複20次。

Step 4：伸展斜方肌



一隻手放在肩上固定，另一隻手反向45度拉伸頭部，伸展斜方肌，保持5秒後放鬆回正，再換邊做。左右交替共做10組。

Step 5：直立俯臥撐



雙手撐在牆上，像是在牆上做伏地挺身，吸氣時手肘彎曲靠近牆面，呼氣時推牆撐起身體，重複50次。

以上5個步驟不用10分鐘，每天持續做就能看到肩頸線條的變化，穿衣服也更好看！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App