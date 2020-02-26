妝・開箱／乾扁雙唇瞬間進化到XL！豐滿雙唇靠精油唇露

記者李薇／綜合報導

每個女孩都希望擁有嘟嘟一般的翹唇，看起來飽滿又豐潤的雙唇，讓人想要一口吻下去，BOBBI BROWN在最新春季推出的迷戀輕吻豐唇露就有這樣的魔力，透亮的唇露質地使用起來輕盈不黏膩，卻可以打造出XL等級的豐滿雙唇，絕對要購入。

▲豐滿雙唇。（圖／翻攝自cherylsbeautylounge IG）



BOBBI BROWN全新推出的迷戀輕吻豐唇露，總共推出12個顏色，包括自然的裸色、紅色或是土色調，都可以在這系列滿足，裡面添加了咖啡籽油、夏威夷果油等6大保養油潤澤成份，還有保濕成分玻尿酸，在畫唇妝的同時，可以幫助雙唇達到滋養豐潤的效果。

▲BOBBI BROWN推出的新品。（圖／翻攝自bb_jp_shunsuke IG、beautyandlifestylehunter IG）

雖然注入了保濕潤澤油的成分，但使用起來卻一點都不會讓人覺得油膩，反而像是水感的唇霧材質，輕盈又有保濕的效果，呈現出來的色澤透亮水潤，可以呈現出豐滿、飽滿的雙唇妝效，卻不會過於誇張，相當厲害。

▲潤澤精油成分修飾唇紋效果超好。（圖／翻攝自bb_elin_jo IG、bbmua_sg_karyeeIG）



在包裝上，以簡約的透明管身搭配裡面的唇露，一眼就可以選出自己喜歡的顏色，相當方便好使用，除此之外，刷頭細緻、軟硬恰到好處，可以輕鬆描繪出俐落的唇型，呈現出完美的唇妝效果，非常值得收。