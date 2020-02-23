fb ig video ETtoday search mobile

米蘭直播／BOSS與Porsche聯名吸男性眼球　秋冬秀2／23晚上6：45即時看

> >

▲BOSS 2020秋冬系列時裝秀即將於2月23日台灣時間18：45展開。（影／品牌提供）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

德國精品男裝HUGO BOSS即將於2月23日（星期日）台灣時間18：45（米蘭時間11：45）於米蘭時裝周上發表BOSS 2020秋冬男女裝系列。而在觀賞大秀之前，先來看到BOSS今年春夏與汽車品牌保時捷（Porsche）的聯乘系列，邀請到前澳洲賽車手Mark Webber來演繹融合未來科技與創新元素的12款全新單品。

▲Boss直播預告 。（圖／品牌提供）

Porsche x BOSS聯名系列設計靈感來於自保時捷汽車的輪廓和細節，推出厚棉衫、Polo衫、休閒襯衫、皮革外套及西裝等帥氣單品，強調功能性之餘，精準的廓形、低調細緻的質感以及全新灰藍色調散發成熟男性穩重的魅力。

▲Boss直播預告 。（圖／品牌提供）

品牌對品質和性能的堅持處處可見，創新工藝外套設計、糅合羊毛及尼龍兩種物料的針織外套、貫穿系列單品的義大利面料及高級磨砂皮革精製的賽車風格短外套。男士最感興趣的西裝則選用具溫度調節及防皺的彈性內襯面料，相當輕巧，而運動鞋及皮鞋亦參照空氣動力原理打造，兼具外型與舒適度。

▲Boss直播預告 。（圖／品牌提供）

▲Boss。（圖／品牌提供）

▲Boss。（圖／品牌提供）

▲Boss直播預告 。（圖／品牌提供）

HUGO BOSS在男性們心中總佔有一席地位，尤其品牌所推出的西裝更是眾男士們關注的焦點，今年即將於米蘭展開的2020秋冬系列大秀以「BOSS Generations」為主軸，闡揚眾人、團結與平等的風格理念。屆時將邀請飾演《魔戒》的奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、超模卡拉（CARA DELEVINGNE）與女友艾希莉班森（Ashley Benson），以及其他眾多明星一同到場參加看秀。

各位喜歡BOSS的朋友們，別忘了在今（23日）晚上6：45分一同即時共襄盛舉。


►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Boss, Hugo Boss, 2020, 米蘭時裝周, 直播, 預告
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

百萬YouTuber都讚嘆的「焦糖布丁生乳捲」　濃濃烤布蕾味一吃就愛上

百萬YouTuber都讚嘆的「焦糖布丁生乳捲」　濃濃烤布蕾味一吃就愛上

韓網瘋傳「秘密指數」測驗　一個問題看你藏了多少心事

韓網瘋傳「秘密指數」測驗　一個問題看你藏了多少心事

別惹他們生氣！發怒後「最難搞定」星座Top 3　第一反差超大

別惹他們生氣！發怒後「最難搞定」星座Top 3　第一反差超大

愛吃甜食小心膚質變差！女星都用「抗糖化保養」　忌口才能養出光滑肌 女生都該學的分析術　6個小動作透露真正人格　1秒讓妳看透他 2020秋冬紐約時裝週最亮點配件！大尺寸手袋回歸、平底鞋要配彩色泡泡襪 男生背這些包超好看！迷你版行李箱、透明PVC正夯　讓女友想搶來用 怎麼可以戳水果！搞怪橘子筆筒擺辦公桌超爆笑　剝皮版本更逼真 孫芸芸同框20歲女兒沒有輸　飲食菜單公開，每天必做一件事維持細腿S腰 吳慷仁：「面對憂鬱就是跟它相處，接受自己是孤獨的人」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面