米蘭直播／BOSS與Porsche聯名吸男性眼球　秋冬秀2／23晚上6：45即時看

▲BOSS 2020秋冬系列時裝秀即將於2月23日台灣時間18：45展開。（影／品牌提供）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

德國精品男裝HUGO BOSS即將於2月23日（星期日）台灣時間18：45（米蘭時間11：45）於米蘭時裝周上發表BOSS 2020秋冬男女裝系列。而在觀賞大秀之前，先來看到BOSS今年春夏與汽車品牌保時捷（Porsche）的聯乘系列，邀請到前澳洲賽車手Mark Webber來演繹融合未來科技與創新元素的12款全新單品。



Porsche x BOSS聯名系列設計靈感來於自保時捷汽車的輪廓和細節，推出厚棉衫、Polo衫、休閒襯衫、皮革外套及西裝等帥氣單品，強調功能性之餘，精準的廓形、低調細緻的質感以及全新灰藍色調散發成熟男性穩重的魅力。

品牌對品質和性能的堅持處處可見，創新工藝外套設計、糅合羊毛及尼龍兩種物料的針織外套、貫穿系列單品的義大利面料及高級磨砂皮革精製的賽車風格短外套。男士最感興趣的西裝則選用具溫度調節及防皺的彈性內襯面料，相當輕巧，而運動鞋及皮鞋亦參照空氣動力原理打造，兼具外型與舒適度。

HUGO BOSS在男性們心中總佔有一席地位，尤其品牌所推出的西裝更是眾男士們關注的焦點，今年即將於米蘭展開的2020秋冬系列大秀以「BOSS Generations」為主軸，闡揚眾人、團結與平等的風格理念。屆時將邀請飾演《魔戒》的奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、超模卡拉（CARA DELEVINGNE）與女友艾希莉班森（Ashley Benson），以及其他眾多明星一同到場參加看秀。

各位喜歡BOSS的朋友們，別忘了在今（23日）晚上6：45分一同即時共襄盛舉。





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