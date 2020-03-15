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韓妞肌膚為什麼都零毛孔又透亮？原來是「小粉紅」在後面搞鬼

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文／C編

C編每次滑IG，都發現韓妞的肌膚總是細到好似沒有毛孔，不但光滑、潔白，還透出自然的光澤感，每次看到都很羨慕，仔細扒了一下到底這零毛孔的秘密來源，發現竟然是這「小粉紅」在背後搞鬼，難怪每個韓妞的肌膚都美到像白瓷一樣。

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▲Her和她倩碧水磁場。（圖／公關照）

▲CLINIQUE倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1,800元，特價999元。點我購買。

造就韓妞們的白瓷肌膚，原來就是被暱稱為「小粉紅」的倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠，粉紅色的外包裝看起來可愛不說，裡面的保養成分更是厲害，添加了玻尿酸、活性蘆薈水和咖啡因，具有72小時保濕續航能量，可以持續為肌膚補水保濕。

▲水磁場 。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲韓妞都在用的小粉紅 。（圖／翻攝自kimdayeong_life IG）

▲水磁場 。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲超可愛的包裝設計。（圖／翻攝自cliniquekorea IG）

除了為肌膚做好保濕，更重要的是鎖水效果，把肌膚補充到的滿滿水分鎖在底層，就算外在環境乾燥缺水，也可以維持住肌膚應該擁有的潤澤度，難怪韓妞們都如此愛它，很多人都是鐵粉。

▲水磁場 。（圖／翻攝自 IG、 IG）

▲裡面的保濕凝膠不管是油肌、乾肌都可以使用。（圖／翻攝自cliniquekorea IG）

韓妞們愛它可不是只有每天使用，在睡前搭配化妝水、精華液之後，最後利用「小粉紅」將滿滿的營養成分鎖在肌膚上，除此之外，在化妝之前還會拿它按摩臉部，讓妝容更加服貼，曬後也可以當作舒緩凝膠來，用法很多樣，難怪韓妞們的肌膚都亮得跟鏡子一樣，果然是補充了滿滿的水分最為重要。

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▲Her和她倩碧水磁場。（圖／公關照）

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