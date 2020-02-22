LIFE・經典／全球最大3D列印建築　193坪大3周就完工

▲全球最大3D列印建築，減少了60%的建築廢材。（圖／路透社，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

3D列印技術早在數年前就受到矚目，然而也在好幾年前，就有許多建築公司強調以3D技術蓋房的未來趨勢，而一向在建築作品走得很前面的杜拜，去年號稱「全球最大的3D列印建築」也正式落成，高度達9.5公尺，約莫是3層樓高，面積有193坪大，僅花3周就完工，其用途為杜拜政府的辦公室，而未來當地也將積極推動3D建築的建屋政策。

當許多人對3D列印的印象還停留在房間裡一個小立方體，連接電腦做出小型成品的時候，許多3D列印的建築公司已經出現，其中一間Apis Cor在杜拜使用其技術「蓋」出了一棟房子，他們使用巨型的移動式3D列印機，在建築現場直接製作，從機器灌出作為房子基本架構的是一種石膏的混和物。

混和物的內容當然是該公司的機密，不過選在具有惡劣天候的杜拜蓋房，Apis Cor對於列印機與內容物應該都具有相當信心，在建造的過程中完全是戶外露天的，也考驗3D列印蓋房需要碰到的實際情況。

然而這棟建築物也非僅靠3D列印機，事實上它的地基跟屋頂，還是使用了傳統的建築工法，還有建築物內的絕緣材料、窗戶與管路、電線等，仍是需要具有經驗的建築人員來完成，但採用3D列印機蓋出的房子，能大大縮減需要的人工與時間，相對而言，建築的成本也會因此而降低。

或許目前大多數人對3D列印機建造房屋的技術還有疑慮，但在業界而言，3D列印的建築技術日趨成熟，可以大量興建平價房屋，供民眾或較為弱勢的族群遮風避雨，而在杜拜的這座3D列印建築，也證明建築廢料可以減少到60%，因為蓋房的過程更為精準，勞動力與廢料都相對減低。

無論大家是否還在觀望，杜拜政府可相當積極，在2016年5月，杜拜就出現首座3D列印蓋出的辦公室，僅花17個小時就完成，而當時當地政府就表示，其目標是能使用3D列印建築技術，蓋出未來25%的城市建築，並在2030年前成為全球3D列印的重要技術中心。