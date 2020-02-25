說・流行／連孫芸芸也狂曬照的「雲朵包」　加了肩帶、金錬更手癢

▲Bottega Veneta旗下雲朵包The Pouch橫空出世一年就讓品牌復甦。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

放眼現在的義大利精品品牌Bottega Veneta（BV），除了跨越半個世紀的低調風格是不變傳統，在新任總監Daniel Lee巧手推行之下，一個熱門包款「The Pouch」從去年（2019）春季誕生就一直火到現在，它的迅速走紅令品牌起死回生，連名媛孫芸芸都忍不住狂曬照的「雲朵包」你一定要擁有。

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要說起「The Pouch」的故事，BV新任總監Daniel Lee是最大幕後功臣，品牌自1966年至今已有超過半世紀歷史，不變的是樸實外型和沒有標誌的設計，卻因為經典的風格讓人一眼就知道：「那是BV。」然而與原先相處了17年的創意總監 Tomas Maier分道揚鑣，許多人對於BV的前景並不樂觀，認為已經毫無新把戲可玩，但萬萬想不到設計出The Pouch 的竟是只有30出頭的英國設計師Daniel Lee，從一個年輕男子手中雲朵包橫空出世。

▲BV最新創意總監Daniel Lee原先任職CELINE。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

接著的故事大家都知道了，那就是在不到一年時間內The Pouch迅速在IG爆紅，登上全球時尚搜尋平台 Lyst Index 2019年第三季單品排行第一名，成為名人、KOL人手一枚的愛包，Daniel Lee讓品牌設計風格煥然一新，熱門品牌排行榜中上升了21位，極簡光環照到現在依舊強烈。

The Pouch的外型神似雲朵、餛飩，牛皮柔軟材質且不規則的抓皺抓住了女孩的心，更厲害的是外表沒有任何品牌Logo，而是打開上方的束口後才能隱約可見壓印的Bottega Veneta，既保留了原本的低調也彰顯了可愛氣息，更因為創意總監Daniel Lee 曾為 Phoebe Philo 的手下愛將擔任 CELINE的服裝設計總監，這也讓The Pouch與CELINE的Purse系列有幾分雷同，不過與其說雷同，不如說都命中了現今女孩最愛的極簡設計。

▲雲朵包多了肩帶性能成為Shoulder Pouch，孫芸芸近日剛上肩演繹。（圖／品牌提供、翻攝自IG）



緊接著品牌也陸續推出了Shoulder Pouch、變奏的chain Pouch等系列，為的就是在原有的手拿包基礎上讓實用性能提高，Shoulder Pouch加入肩帶設計，包帶與包身一體相當新穎，上身絲毫不會累贅；而chain Pouch則是在柔軟的牛皮可以加入了放大的金屬釦環，賦予原先的雲朵包率性氣息，所有女孩都通吃。

▲chain Pouch在柔軟的牛皮可以加入了放大的金屬釦環，不同個性女孩都能上手。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

The Pouch可以隨心所欲變換花樣，提供多種時尚搭配，當然內裝的置物空間無需懷疑，隨著柔軟的皮革都能夠找到最適合自己的造型，雖然雲朵包僅誕生一年，不過如此高調的出場方式，已經讓世界都期待Daniel Lee會如何端出下一道好菜。

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