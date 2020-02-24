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跟著「北韓最美」徐丹、泫雅買唇膏　時尚感立刻GET！

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記者李薇／台北報導

唇膏是最近最紅的單品，幾乎人人都要有一支，但除了品牌的主打商品之外，到底走在流行尖端的藝人們，都用什麼唇色呢？《ET FASHION》就整理這幾位明星都在用的唇彩單品，直接跟著顏色還有款式買準沒錯。

▲泫雅。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲泫雅 YSL 情挑誘吻星鑽蜜唇膏 #12。（圖／hyunah_aa IG）

「性感小野馬」泫雅從穿搭跟妝容一直都是走在流行尖端，每次穿搭的單品總是可以吸引一票人搶購，日前她也在個人IG上面分享她自己私底下愛擦的唇膏，就是YSL的情挑誘吻星鑽蜜唇膏#12，這款是最新的星星夾心唇膏，唇膏的中央有著閃亮的銀色星星，塗抹之後會散發出細緻的光澤。

▲泫雅。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Tiffany TOM FORD 設計師焦點唇頰棒 #02 APRES SOLEIL。（圖／tiffanyyoungofficial IG、biyaaaa IG）

最近在歐美大放異彩的Tiffany，運用歌聲還有動感的舞蹈，躍上歐美歌曲排行榜，不僅如此，妝容也是越走越前衛，最近她分享私底下表演使用的唇膏，挑選了厲害的大品牌TOM FORD設計師焦點唇頰棒，性感的土色展現出她優雅的一面。

▲泫雅。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲徐智慧 資生堂 激蜜光唇膏 #105。（圖／jihye8024 IG）

徐智慧在戲劇《愛的迫降》裡面飾演徐丹，厲害的穿搭加上美貌，可以稱得上是「北韓第一美女」，私底下的她也是愛美的女孩，日前她也分享在後台拍攝畫報的工作照，其中資生堂 激蜜光唇膏 #105就是她最愛的顏色，可以呈現出超級韓系的光澤感。

關鍵字：

泫雅, 徐丹, 愛的迫降, 徐智慧, 唇膏, TOM FORD, YSL, 資生堂, Tiffany
fashion.net

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