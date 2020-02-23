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韓國超夯「愛情細胞」測驗　中8個以上「憑實力單身」

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▲▼ 韓國超夯「愛情細胞」測驗。（圖／翻攝自IG）

▲急著想脫單的你，測測看自己的愛情體質吧！（圖／翻攝自IG/toritori0123，以下同）

編輯/ Lily

有時候單身真的怪不了人，因為這可能和自己的「戀愛細胞」有關，最近有一個超夯的愛情測試，用10個症狀判定你對愛情的敏感度，如果中了8個代表你的細胞已瀕臨死亡，想要有人陪，必須再努力一點。


單身超過2年

認真算起來才發現單身已超過兩年，最近很享受一個人的狀態，單身對你來說，反而更自在。

▲▼ 韓國超夯「愛情細胞」測驗。（圖／翻攝自IG）

習慣一個人吃飯

覺得一個人行動很省事，不用在意別人的喜好，自己想吃什麼就去吃，並不會特別想找朋友陪，也能夠自得其樂。

每天上班、下班、回家

每日行程都很規律，不是回家就是和固定朋友聚會，即使都做同樣事情也不膩，朋友圈就是那幾個人，也懶得認識新朋友。

▲▼ 韓國超夯「愛情細胞」測驗。（圖／翻攝自IG）

面對朋友的介紹，總是拒絕

很多朋友都熱心想幫忙牽線，雖然很想有人陪，可是對於這種認識新朋友尷尬場面，真的沒轍，完全跨不出步伐認識新對象。

愛情電影看不下去

帶有戀愛泡泡的電影或是韓劇都看不下去，比起愛情，還比較愛看一下奇幻、探險類，劇中的情愛完全引不起共鳴。

▲▼ 韓國超夯「愛情細胞」測驗。（圖／翻攝自IG）

穿得舒服最重要

平常喜歡待在家，穿著風格也越來越休閒，突然要好好打扮，或是稍微要穿正式一點，會感到很彆扭。

和異性保持距離

對沒興趣的男生，連朋友都不想當，對方找你聊天總認為是浪費時間。其實花時間和異性聊聊也不錯，你能更理解男生想法，增加戀愛的功力。

▲▼ 韓國超夯「愛情細胞」測驗。（圖／翻攝自IG）

生活都被工作塞滿

除了生活，就是工作，最近的工作量把你壓的喘不過氣來，因為太忙總抽不出時間認識新朋友，當然沒機會脫單。

覺得自己沒有魅力

總愛嫌自己這個不好、那個不好，照鏡子覺得自己沒什麼魅力，要知道自己都洩氣，哪來談戀愛的氣場呢？

▲▼ 韓國超夯「愛情細胞」測驗。（圖／翻攝自IG）

就是懶得出門

覺得在家裡比外面舒服，喜歡待在家裡，因此也比較少機會出門認識新的事物。

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關鍵字：

測驗, 愛情測驗, 戀愛, 脫單
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