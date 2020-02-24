包・開箱／孫藝珍《愛的迫降》CELINE包登熱搜　細節曝光容量超驚人

▲孫藝珍《愛的迫降》所背的CELINE TRIOMPHE包款開箱。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導



近期大熱的韓劇《愛的迫降》，讓主演女主角的孫藝珍劇中造型備受關注，尤其是身上的單品更成為女生們爭相搜羅的目標。其中孫藝珍與玄彬在瑞士相遇時，身上所背的這款來自CELINE的TRIOMPHE包款，如今已是每個女孩心中的夢想包款，今日《ET FASHION》就來帶大家開箱看細節，體會它為何能收服女神的心！

▲孫藝珍於劇中曾背過的CELINE包款。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

其實不只是孫藝珍，還有眾多女星都被這款CELINE TRIOMPHE包款所擄獲，像是重量級韓星潤娥、Jessica，以及當紅女團BLACK PINK成員Lisa也都愛不釋手。

▲潤娥、Jessica曾被捕捉背著CELINE TRIOMPHE包款，Lisa也經常po出紅色款式的穿搭照。（圖／CELINE官方提供、翻攝自IG@lalalalisa_m）



被譽為「女神美包」的CELINE TRIOMPHE包款，最經典的正式包款上的凱旋門金屬浮雕鎖釦，是由藝術總監HEDI SLIMANE改造1970年代CELINE官方圖徽而來，全系列以光滑小牛皮材質打造，包型簡約俐落，正式、休閒場合皆適宜，且打開內部更可以發現它極具實用性。

以下，《ET FASHION》就來帶大家透過開箱影片，仔細看看CELINE TRIOMPHE的所有迷人細節：

▲CELINE TRIOMPHE鮮紅色光滑小牛皮小型肩背包NT＄105,000；黝黑色光滑小牛皮中型肩背包NT＄115,000。（圖／記者王則絲攝，以下同）

TRIOMPHE包款小牛皮包面材質光滑高級感爆棚，且不易沾指紋，凱旋門金屬浮雕鎖釦十分滑順好開，背帶可依照個人喜好自由調整，掀蓋式的設計方便拿取物品，經典不失格調，此次開箱的黑色款式為中型，紅色尺寸則是小型。

打開鎖扣後，可以看見CELINE PARIS的燙金字樣，相當有質感，而大家最好奇的內部設計則會讓人嚇一跳！黑色中型款共有3個夾層、一個拉鍊袋以及最內側的暗袋；紅色小型款則是有中間一個大夾層，前後兩個夾層以及一個拉鍊袋，容量十分驚人。

從上方影片中可以看到，中型款的空間能夠放置錢包、行動電源、充電線、AirPods耳機、口紅、乾洗手、口罩以及衛生紙，小型款則是除了行動電源，基本上也都放得下！TRIOMPHE包款的容量從外表完全看不出來，不僅具有絕美的時髦外型，實用度也絲毫不遜色。

CELINE TRIOMPHE能夠輕鬆裝入女孩們外出所需要的物品，且綽綽有餘，除了最多明星愛用的經典黑色與紅色款式，本系列包款還有十分多樣的顏色可選擇，雖然不是親民的價格，不過TRIOMPHE絕對有這個價值，是相當值得投資、收藏的夢幻包款。

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