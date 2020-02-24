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「路痴」女友真這麼可愛？4個讓男生無法自拔的原因

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

許多女孩們不只不會認路，方向感還超差，即使看著地圖還可能迷路，常常都必須靠朋友或是另一半的協助才能順利到達目的地，雖然這些「路痴」女友經常給男友或是身邊的人帶來麻煩、讓人操心，但是她們卻有讓人無法抵擋的魅力：

＃讓男生覺得被需要，想要照顧你

男生們的方向感通常都不錯，平時也經常在記路，幾乎不會有迷路的問題，每當「路痴」女友又遇到看地圖方面的困擾時，男生表現的機會就來了，一句：「我來啦！」、「你就照我說的這樣走。」不僅能在女生心中大加分，男生自己也會感覺到被需要，雖然表面上看起來不耐煩，但還是會默默替路痴女友規劃好最佳路線。

＃完全不放心放你一個人

「路痴」女友還有一個特殊能力，就是當她不在男友面前時，會讓人時時刻刻放不下心，擔心她又迷路或是因此錯過重要的事情，必要時甚至必須利用手機視訊的方式，以確保她能安全無虞的抵達目的地。

▲路痴女友。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃與平時認真工作、幹練的模樣形成反差萌

就算是平時在工作上表現十分幹練的女生，也可能是個「路痴」，什麼事情都很在行，就是看地圖和認路完全不行，偶爾露出這樣的弱點，也會激起男生的保護慾。

＃看地圖困惑的表情很可愛

真正的「路痴」，就連看著定位系統準確的Google Map也是一知半解，拿著手機整個人轉來轉去，依然找不到方向，東張西望了好久還是一臉困惑，某些男生會覺得這樣的舉動看起來非常可愛。

▲路痴女友。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

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關鍵字：

男女, 感情, 女友, 路痴, 路痴女友
fashion.net

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