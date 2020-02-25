4女星私房妝前急救法　宋慧喬、楊冪都靠美容油解決肌膚狀況

▲。（圖／翻攝IG @kyo1122、楊冪微博）

編輯／Amanda

擁有好肌膚是美麗的關鍵，但肌膚狀態可不僅跟保養有關，還會受到睡眠作息、生理期、壓力等因素所影響，有時隔天有重要約會，肌膚卻偏偏出狀況，該怎麼呢？在鏡頭前需要隨時維持好狀態的女星們各有私房保養妙招，快來學學宋慧喬、Jessica、楊冪和范冰冰的妝前肌膚急救法，再也不怕肌膚鬧脾氣。

▲宋慧喬的凍齡保養，除了重視保濕，也很注重去角質。（圖／翻攝IG@kyo1122）



宋慧喬：妝前溫和去角質



即將奔4的「喬妹」宋慧喬，是許多人心中的凍齡女神代表，出道二十幾年，至今肌膚依舊彈潤透亮，狀態超好，就像永遠不會老。在保養上她不僅重視保濕，也很注重去角質，她曾在受訪中分享，當肌膚累積太多老廢角質，再滋潤的保養品也不好吸收，還會影響到上妝的光澤度。在上妝前可將美容油混合去角質產品，溫和的去角質，可幫助後續保養品吸收，肌膚更平滑透亮，上妝效果也更好。

▲Jessica妝前會在肌膚較乾燥的部位濕敷，幫助後續妝容更服貼。（圖／翻攝IG@jessica.syj）



Jessica：上妝前先濕敷



肌膚較乾、不好上妝的人，可以學學前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）妝前必做的保養秘訣：濕敷。她在上妝前都會先用化妝水沾滿化妝棉，在較乾燥的地方濕敷3～5分鐘，可快速保濕，幫助撫平角質層，讓後續妝容更服貼。

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▲范冰冰不僅是面膜控，更是公認的保養狂人。（圖／翻攝范冰冰微博）



范冰冰：按摩幫助消水腫



有些女生明明不胖，但就是容易水腫，人一腫看起來就胖3斤，更會顯臉大！容易水腫的女生，可以學學范冰冰的臉部按摩手法幫助代謝。從耳後到頸部的淋巴按摩，可促進血液循環，加速水分代謝；另外，按摩穴道也有不錯的效果，可用指腹按壓眼珠下方和鼻頭水平交叉處的四白穴，可幫助消除水腫外，也能舒緩眼部疲勞和改善黑眼圈。

▲肌膚白皙的楊冪也有肌膚乾燥的困擾，全靠美容油來緩解。（圖／翻攝楊冪微博）



楊冪：秘密武器是美容油



大陸流量女星楊冪，擁有精緻五官和窈窕好身材，是許多女生的理想目標，膚白貌美的她其實也有肌膚乾燥的困擾。身為乾燥肌，有時就算妝前加強了保濕，妝容還是卡卡不好上，如果遇到熬夜或肌膚狀況差的時候更嚴重，而楊冪的急救秘密武器就是美容油。她有時會在擦完化妝水後直接抹上臉，或是混合精華液或乳液，塗在較乾燥的部位，迅速提升肌膚潤澤度，緩解乾燥問題。

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