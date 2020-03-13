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網公認停產會崩潰的保濕聖品！「倩碧水磁場凝膠」超划算4大用法

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▲倩碧水磁場保濕凝膠超划算4大用法。（圖翻攝品牌官網,IG）

▲倩碧水磁場保濕凝膠是許多心中的保濕神品，更曾被網友選為「停產會崩潰」的保養品。（圖／翻攝IG@cliniquekorea）

記者張毓容／台北報導

每個知名品牌都會有幾個不用特別廣告就一直熱賣的經典明星商品，像是講到雅詩蘭黛就會想到小棕瓶、原生露，而倩碧則是經典三步驟和大名鼎鼎的水磁場保濕凝膠！

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▲Her和她倩碧水磁場。（圖／公關照）

▲CLINIQUE倩碧水磁場72H超循環保濕凝膠75ml，原價1,800元，特價999元。點我購買。

尤其水磁場72H超循環保濕凝膠，是不少人一再回購的保濕神品，更曾被網友選為「停產會崩潰」的保養品清單中，除了因擁有絕佳保濕力和輕盈水感的凝膠質地而大受歡迎，其從頭到腳都能用的多元使用方法更是許多死忠粉絲離不開的原因。快來看看以下4種水磁場保濕凝膠的活用法，你知道幾個？

1.日常保濕鎖水

水磁場保濕凝膠最基本也最簡單的使用方法，就是在完成三步驟保養後或日常保養的最後一個步驟使用，可加強保濕鎖水功能。不論妝前或妝後，都可用來為肌膚持續補水保濕。

▲倩碧水磁場保濕凝膠超划算4大用法。（圖翻攝品牌官網,IG）

▲水磁場也可厚敷當作5分鐘保濕面膜，為肌膚快速補水。（圖／翻攝IG@chuu_official）

2.厚敷當補水面膜

除了在日常保養步驟中使用，可密集提升肌膚保水度的水磁場保濕凝膠，還可拿來厚敷當作補水面膜，為肌膚快速、深層補水。取用比平時使用更多的份量，避開眼周，厚厚敷在全臉肌膚或特別乾燥的局部，保濕凝膠會被肌膚慢慢吸收變薄，敷個5～10分鐘，用面紙將多餘的量擦掉，再稍微按摩讓肌膚吸收，也可以用水沖淨，再做後續保養。

3.混合乳液、乳霜用

對於肌膚比較乾燥的人，有時候需要用到滋潤感更高的乳液或乳霜，但又不喜歡太過厚重的質地，可以用適量保濕凝膠和乳液或乳霜混合，利用保濕凝膠的清爽質地讓乳霜變得更輕盈，降低黏稠感，同時又能收到更好的滋潤效果。 

▲倩碧水磁場保濕凝膠超划算4大用法。（圖翻攝品牌官網,IG）

▲水磁場質地清爽，用於乾燥髮尾、手肘、指緣也不會讓人覺得油膩。（圖／翻攝IG@cliniquekorea）

4.全身都能用的保濕萬用凝膠

水磁場除了可用於臉部，因為質地輕盈，更可塗擦於全身任何乾燥部位幫助補水保濕，像是容易乾燥的手肘、膝蓋關節、指緣，甚至是髮尾、嘴唇都能用。

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▲Her倩碧水磁場。（圖／公關照） 

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關鍵字：

保養, 保養品, 護膚, 倩碧, Clinique, 保濕, 保濕凝膠, 水磁場, 用法, 多元用法
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