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米蘭直播／BV大秀來了！2／23凌晨0點　最新爆款登場

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▲BV的2020秋冬秀登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

BOTTEGA VENETA（BV）在創意總監Daniel Lee接掌後，出現了許多新的想法，例如柔軟的雲朵包、放大了的編織設計等，都成為爆款，BV即將在2020秋冬米蘭時裝周辦秀，台灣時間2月23日凌晨0點登場，記得看直播發現更多夯貨。

▲米蘭BV直播。（圖／品牌提供）

▲米蘭BV直播。（圖／品牌提供）

▲早春的風衣都很有特色。

在2020秋冬發表前，先看看BV早春的美麗風衣，很適合現在乍暖還寒的季節，小羊皮拼接駝色羊毛，展現異材質混搭效果，棕色棉質風衣則運用不對稱手法顯得出色，還有斗篷款式，一絲慵懶又優雅。

▲米蘭BV直播。（圖／品牌提供）

▲米蘭BV直播。（圖／品牌提供）

▲米蘭BV直播。（圖／品牌提供）

▲BV與倫敦Harrods百貨合作開快閃店，推出許多賽車綠色的單品。（圖／品牌提供，以下同）

2月份BV在倫敦Harrods百貨開快閃店，為期3周，將鮮明活潑的賽車綠色染上皮件，包括Padded Cassette、迷你款的Mini BV Jodie與Mini Arco等包包，都讓人感受滿滿活力。

BV的2020秋冬秀預告中，只見穿著鏡面高跟鞋的雙腳舞動著，很有迪斯可年代的風情，台灣時間2月23日凌晨0點發表（米蘭時間2月22日下午5點），一起零時差感受米蘭直送的魅力。

▲米蘭BV直播。（圖／品牌提供）

▲BV在IG現時動態中的大秀預告。（圖／翻攝BV IG）

關鍵字：

米蘭直播, 直播, 2020秋冬, BOTTEGA VENETA
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