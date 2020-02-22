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米蘭時裝周／朴敏英深V禮服空降 TOD’S　新任總監首秀每套都耐看

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▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2020 秋冬米蘭大秀是創意總監 Walter Chiapponi 首季女裝發表，韓星朴敏英也是座上嘉賓。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品品牌 TOD’S 2020 秋冬米蘭大秀在昨（21日）登場，更是創意總監 Walter Chiapponi 首季女裝發表，本季圍繞創「義」 打開，女性不再只有一種面貌，而是推翻固有義式經典和優雅，韓星朴敏英也現身看秀亮點多多。

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲本季注重女性主義，風衣、大衣、夾克、西裝以簡約線條勾勒，又以精緻的皮革技術為一大亮點。（圖／品牌提供）

TOD’S 2020 此次米蘭大秀是創意總監Walter Chiapponi的首次女裝發表，在一個男性總監手中，他將創「義」融入並且訴說女性主義的重要性，推翻優雅更多了以往所無的大膽與中性色彩，單品包括風衣、大衣、夾克、西裝以簡約線條勾勒，大尺寸的外衣不分性別皆可演繹，通過精緻的皮革拼接技術，在襯衫外的背心以及洋裝都有精彩表現，最後通過各種大地色系調和，將焦糖、菸草、墨綠、基本白和黑色混合其中，豐富日常視覺豐盈感。

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲勃根地紅化妝包和鵝黃手提包半包覆方式設計；鞋款多層次高跟鞋重返伸展台。（圖／品牌提供）

品牌延續皮革原貌，包款以休閒 「Hobo」流浪包出發，時而以拼接精緻皮革，時而以標誌性縫製方式呈現，自春季以來的Timeless 「T」字LOGO也在本季可見，勃根地紅化妝包和鵝黃手提包均以半包覆方式設計，賦予其短小手提帶與開蓋即可取物的簡易方式彰顯優雅氣息。鞋履部分設計師Chiapponi更將高跟鞋重返伸展台，本季著重多層次，麂皮、漆皮、動物紋、原皮革交錯呈現，輪廓各異十分精彩。

▲米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲朴敏英低馬尾搭配深V黑色吊帶裙展現氣質。（圖／品牌提供）

韓星朴敏英也受邀參加品牌秋冬米蘭大秀，這回綁起俐落的低馬尾，一席深V黑色吊帶長裙展現優雅氣質，賦予腰間綁帶設計與百褶裙收尾，朴敏英妝容清淡之餘加上一抹裸色唇點綴，舉手投足落落大方備受矚目。

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, MFW, 2020, 女裝, Walter Chiapponi, TOD’S
fashion.net

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