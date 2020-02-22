17歲木村光希老氣妝容＋國標舞衣被狠批　「造型師該換了」

▲17歲的木村光希以醒目的藍色眼影妝容搭配斜肩露腿的小禮服，顯得成熟。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

寶格麗（BVLGARI）於米蘭時裝周期間發表2020秋冬配件，日劇天王木村拓哉的17歲女兒Kōki（木村光希）以品牌大使身分出席，她的藍色亮粉妝容搭配大波浪捲髮，並穿上斜肩露美腿的短洋裝的類國標舞裝扮，再度被網友狠批老氣，一面倒勸她該換造型師與化妝師了。

▲寶格麗品牌大使、黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer出席寶格麗2020秋冬配件發表會。

寶格麗另一位品牌大使、英國黛安娜王妃的親姪女Lady Kitty Eleanor Spencer，穿搭則打安全牌，穿上合身剪裁的黑色亮片禮服搭配Serpenti手環與包款出席，29歲的她因傳出去年聖誕節時，接受了大32歲的南非富豪男友求婚而受矚目，她在時尚圈相當活躍，米蘭時裝周期間除了替寶格麗站台，還欣賞Alberta Ferretti大秀與欣賞Tod’s新品。

▲日本名媛模特兒森星一身浪漫搭配寶格麗包亮相。

此次寶格麗2020秋冬配件發表會，推出充滿趣味、可任意變化的Bvlgari 7 Ways包款，以方正的相機包創意混搭1或2個可拆式小包，共有7種不同的搭配方式，創造專屬風格；另一新作是Seprpenti Forever包款更小巧，配備2個外部夾層與短背帶，更顯俏麗。

▲Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮手拿包（前）23,000元，可固定在約49,600元的黑色相機包上。

▲Serpenti Forever薄荷綠色小牛皮肩背包，約新台幣77,300元。

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