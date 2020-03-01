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3月2日是「米妮日」！迪士尼1：1還原蝴蝶結高跟鞋　可愛聯名包必收

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編／Linda 圖／翻攝自Disney Store

很多人可能不知道3月2日又為「米妮日」，並非因為那一天是米妮誕生的日子，而是因為日文的3跟2發音就是「Mi ni」，日本迪士尼為此特別推出米妮系列周邊商品，含括飾品、配件到包包就是要讓米妮的粉絲過癮，最讓人驚豔的是高度還原的麂皮蝴蝶結高跟鞋，穿上去根本像從電影跳出來的米妮一樣超可愛，目前商品已經在迪士尼商品官網開始販售，2月25日起會在實體店舖上架，心動不如趕快行動！

▲迪士尼米妮商品。（圖／翻攝自Disney Store）

經典紅色蝴蝶結是這次周邊的共同特色，添加愛心造型與小珍珠的細節，飾品配色上玫瑰金與紅色緞帶的組合相當匹配精緻，另外還有容量超大的化妝提包，裏頭貼心刷具隔層非常實用。

▲迪士尼米妮商品。（圖／翻攝自Disney Store）

▲米妮蝴蝶結耳環1,650日圓（約台幣450元）。

▲迪士尼米妮商品。（圖／翻攝自Disney Store）

▲蝴蝶結吊飾1,320日圓（約台幣360元）。

不過這次眾多單品中最吸睛當然還是這雙紅色蝴蝶結高跟鞋，經典造型高度還原米妮的穿著！夏天將近跳脫保守色的框架反而在穿搭上有更多創新火花呢。

▲迪士尼米妮商品。（圖／翻攝自Disney Store）

▲紅色蝴蝶結高跟鞋8,250日圓（約台幣2,240元）。

以為這樣就結束了嗎，迪士尼跟法國時裝品牌LANVIN的副牌LANVIN en Bleu聯名米妮主題包款，優雅色調與米妮散發出的可愛氣質一點都不衝突反而給人生動活潑的氛圍，包款有零錢包、長夾、肩包供你選擇，包上都有一個大大的蝴蝶夾。

▲迪士尼米妮商品。（圖／翻攝自Disney Store）

▲LANVIN en Bleu 卡套8,800日圓（約台幣2,390元）、LANVIN en Bleu 手提包20,900日圓（約台幣5,680元）、LANVIN en Bleu 蝴蝶結小包3,520日圓（約台幣960元）、LANVIN en Bleu 長夾18,700日圓（約台幣5,080元）。

說到可愛，程度不輸米妮的就是皮克斯《玩具總動員》的三眼仔，螢光綠皮膚配上三顆眼睛，超Q造型有許多粉絲愛戴，美國玩具公司美泰兒（Mattel）就推出三眼怪公仔玩偶系列，三眼怪裝扮成《玩具總動員》的胡迪與巴斯光年、《怪獸電力公司》的毛怪，逗趣造型想直接收集全套啊！

▲三眼怪變裝公仔，一個公仔售價美金7.99元（約台幣240元）。（圖／翻攝自toywiz.com）

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關鍵字：

迪士尼, 米妮, 紅色高跟鞋, LANVIN en Bleu
fashion.net

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