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想成為「聊天高手」必知的5個小技巧　從此擺脫冷場、句點王

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編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

每次跟人聊天總是變成句點王？努力找話題還是把天聊死了？該怎麼做才能變成能言善道、聊天不再冷場的社交高手？其實真正讓人愉快的聊天，不是硬找話題尬聊。擁有高人氣的YouTube個人成長頻道「Better Leaf好葉」就曾統整出5個超實用的冷知識，教你快速掌握聊天小技巧，不論跟同事、客戶或是剛認識的新對象，都能派上用場。

▲擺脫冷場句點王！聊天必知5技巧 。（圖／記翻攝unsplash,pexels）

1.不要一直問問題

這是很多人都會犯的錯誤，聊天過程中怕冷場，就不停問問題來找話題，一個接一個的不停問，但這樣可能會讓人感覺好像在面對面試官或是在被警察審問一樣，容易讓對方感到不舒服。

有趣的聊天應該是雙方有互動的交流，適當地提問對談話是加分的，可以讓對方感受你對他有好奇心，但只有一方不斷提問的單向輸出，會給人很大的壓迫感，所以要切記，不要提問到缺乏「交流感」。

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▲擺脫冷場句點王！聊天必知5技巧 。（圖／記翻攝unsplash,pexels）

2.用陳述代替問答

如果碰到比較沈默寡言的人，必須靠自己多說點話時，可以利用多點「陳述」來代替問與答。比如單調的「你喜歡吃什麼？」可以利用陳述的方法先分享自己的看法或故事，「我喜歡吃義大利麵、Pizza…」之類的，甚至可以講到喜歡吃什麼口味的，或是「我現在在減肥，所以暫時不吃奶油口味」等等。這樣可以讓對方從你的話裡找到問題問你，或是讓他聯想到自己的經驗，給你反饋，比起你問我答，陳述反而可以製造出更多話題。

▲擺脫冷場句點王！聊天必知5技巧 。（圖／記翻攝unsplash,pexels）

3.減少不必要的語助詞

說話時常常使用很多「嗯～」「啊」這類語助詞，會讓對方感覺你很沒自信，也容易在接收你的訊息時容易被打斷，無法投入。如果說話到一半需要思考一下，可用停頓代替語助詞，聽起來會更精簡，也更有自信。

▲擺脫冷場句點王！聊天必知5技巧 。（圖／記翻攝unsplash,pexels）

4.家人是最容易有共鳴的話題

不論自己的家庭是否完美，每個人身邊總是會有幾個親近的人，因此家人是最容易讓人引起共鳴的話題。曾有研究顯示，跟別人分享家庭的話題，能快速建立起親切感，由此可知，為何不少媽媽們聚在一起聊起小孩的事後，都很容易變成朋友。

▲擺脫冷場句點王！聊天必知5技巧 。（圖／記翻攝unsplash,pexels）

5.冷讀術

把冷讀術用到聊天上，其實就是運用觀察力，推測對方是什麼樣的人，這招特別適合用於剛認識的朋友，比如「你衣服穿得好好看，是在時尚產業工作嗎？」就算猜錯了也沒關係，因為對方會好奇你為何這樣猜，自然就能延伸出話題；若是猜對了，對方也會覺得你好像很了解他，也可以拉近彼此距離。這樣的冷讀術比起面試官式的問答，更能創造出許多造題，也能讓聊天進行得更自然。

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