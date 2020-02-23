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米蘭時裝周／MOSCHINO玩穿越！瑪麗安東尼穿蛋糕禮服好趣味

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▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO大秀極盡華麗、浪漫元素，讓人目不暇給。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

在Jeremy Scott帶領下的MOSCHINO總是充滿驚奇，2020的秋冬大秀，連皇后瑪麗安東尼都來了，極盡華麗的視覺元素，讓大家彷彿回到18世紀，凡爾賽宮廷最耀眼輝煌的時光。

▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲Jeremy Scott繡上圍著粉紅色固定帶，搭上瑪莉皇后T，依舊俏皮。

Jeremy Scott的秋冬大秀以「動漫安東尼」為主題，從模特兒的高聳髮型，搭配浮誇的華麗造型，帶領大家重回18世紀的凡爾賽宮。極盡奢侈的造型和糖果色調的夢幻，像是西班牙式鯨骨裙撐、撐裙式洋裝，混搭當代的連帽衣、機車夾克。

▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲混搭單寧系列，別有一番風情。

丹寧系列則以以金線表現貴族的生活；或是在裙邊、翻領上的金屬刺繡小天使，都讓服裝變得詼諧逗趣。最浮誇莫過於壓軸的多層次蛋糕禮服，靈感來自瑪麗安東尼的經典名言，她對於沒麵包果腹的人們感到不解而說了一句，「他們幹嘛不吃蛋糕（Let them eat cake）」。

▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝秀／MOSCHINO玩穿越。（圖／品牌提供）

▲細節充滿著巧思，用糖霜蛋糕貫穿到底。

糖霜蛋糕更貫穿這場大秀，像是模特兒身上的蛋糕裙、腳上的高跟鞋，手上提著著蛋糕紙盒，蛋糕包款，連細節都瀰漫著濃濃少女心。

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關鍵字：

米蘭時裝秀, MOSCHINO, 瑪麗安東尼, 18世紀, 凡爾賽玫瑰, 華麗, 浮誇
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