朴素丹《寄生上流》大成功！一次手拎3個LV包展現霸氣女王風範

▲朴素丹拍攝雜誌換上LV春夏設計。（圖／翻攝自sodam_park_0908 IG）



記者李薇／台北報導

南韓演員朴素丹因演出《寄生上流》的基婷爆紅，單眼皮、有個性的長相，讓她最近也成為時尚寵兒，躍上南韓版雜誌封面，只見她穿上Louis Vuitton 2020春夏的單品，展現出霸氣女星的風格，成功擠進「上流」，穿上頂級名品。

在《寄生上流》中的朴素丹一家人為了過上更好的生活，寄生在豪門朴社長一家，進而挖出更加驚人的真相，最後不幸身亡；不過，現實中的她卻擠進上流圈，穿上Louis Vuitton 2020春夏設計的單品，一次手拎3個名牌包，霸氣駕馭高級名品，完全無違和。

▲朴素丹為南韓《ELLE》拍攝封面。（圖／翻攝自sodam_park_0908 IG）



這次朴素丹為拍攝南韓雜誌封面，一次換上多套穿搭，充滿印花圖紋的綠色西裝外套洋裝手拎3個LV新款包、黑白照中的黑色三件套西裝、精緻華美的蕾絲白色洋裝，每一套春夏設計都穿出霸氣女星氣場，看起來完全擺脫「下流」穿搭。

Louis Vuitton 2020春夏單品帶領眾人回到巴黎的美好年代，19世紀末到第一次世界大戰的法國，藝術人文活動正在活躍於全球，大衣上的大片翻領、充滿圖騰的印花洋裝、細節扣子精緻的圖紋交織鮮豔的色調，展現出這一季繽紛多彩的風格。

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