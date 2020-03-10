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租屋也能變帝寶！擅用3種生活小物　瞬間提升居家質感

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文／C編

回到家最希望的就是能好好放鬆，想讓居住空間更舒服、更被療癒，可以透過一些生活小物例如小擺飾、香氛、盆栽或是一盞有趣的小夜燈等，讓生活更有氣氛、提升質感，無論是自己的房間或租屋在外，都可以用點小巧思，地方不大，也是世界上最棒的豪宅。

▲Her月球小夜燈。（圖／記者林明瑋攝）

▲捕夢網-仿真3D月球燈 15cm 月亮燈（月球小夜燈），原價799元，特價388元。（圖／記者林明瑋攝）

1.月亮造型夜燈

最近就非常流行月亮造型的小夜燈，圓形球體還有月球表面凹凸不平的刻紋、下方以木架撐起，發出的光芒溫暖柔和，晚上亮著很有氣氛，也不會影響睡眠，白天擺著當作裝飾，成了白色月球，很有質感。

▲Her月球小夜燈。（圖／記者林明瑋攝）

▲Her月球小夜燈。（圖／記者林明瑋攝）

▲捕夢網-仿真3D月球燈 15cm 月亮燈（月球小夜燈），原價799元，特價388元。點我購買。（圖／記者林明瑋攝）

2.小豬造型夜燈

喜歡卡通造型的女孩們絕對不可以錯過這款小豬造型夜燈，使用USB充電十分簡便，以質感柔軟的矽膠製作，摸起來超級舒服，而且輕輕拍一拍就可以轉換燈光色調，相當特別有趣，適合每個可愛的女孩。

▲居家。（圖／For Her、IG）

▲小豬夜燈。（圖／公關照）

▲Glolux 紓壓不倒翁拍拍小豬燈，原價599元，特價399元。點我購買。

3.室內擴香

室內擴香是很多人居家不可以缺少的單品，也是比較推薦初心者的好物，因為使用方便、入手容易，擺在各個角落都可以輕鬆為居家空間增添質感，舒服的香味也代表一個人的個性，讓空間裡隨時散發淡淡香氣。

▲居家。（圖／For Her、IG）

▲室內擴香讓空間有著淡淡香氣。（圖／_ra.en_ IG、pigmong_ IG）

▲Her和她cocodor擴香。（圖／公關照）

▲韓國cocodor 經典室內擴香瓶200ml （4入特惠組），原價1,400元，特價860元。點我購買。

關鍵字：

居家, 擴香, for her, 夜燈, 居家裝飾, 裝飾
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