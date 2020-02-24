侯佩岑拎卡地亞小紅包被指像喜餅　正解是經典珠寶盒

▲侯佩岑拎卡地亞Guirlande de Cartier迷你款手袋，62,500元。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛時尚的侯佩岑又拎新包了，這回是卡地亞（Cartier）紅色Guirlande de Cartier迷你款手袋，多數網友讚她品味好，但也有網友覺得像極了喜餅盒，但正解是此包設計靈感源自卡地亞的經典珠寶盒，放大變成俏皮的包款了。

▲侯佩岑常戴Panthere de Cartier美洲豹18K金戒指，78萬5000元。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

侯佩岑是卡地亞珠寶活動的常客，也收藏其經典珠寶，最常戴的是Panthere de Cartier美洲豹18K金戒指，點綴黑漆代表豹紋，並鑲嵌橄欖石與縞瑪瑙，豹頭戒指充滿霸氣，是她穿搭的絕佳配件。

▲侯佩岑收藏卡地亞珠寶，也擁有如珠寶盒般的Guirlande de Cartier手袋。（圖／翻攝侯佩岑臉書）

卡地亞Guirlande de Cartier迷你款手袋則是侯佩岑的新鮮貨，品牌運用小牛皮構成俐落的8個刻面，於包身點綴金色花環圖案，整體造型源於珠寶盒樣式；而內部有2個隔層與可移除的化妝鏡，可拎亦可背的設計，正式或休閒穿搭都容易搭配。