米蘭時裝周／Giorgio Armani設計師匆忙戴口罩　秀前突發聲明「改直播進行」　

▲因疫情影響義大利精品Giorgio Armani在23日秀前臨時發聲明稿，將大秀改為網路直播方式進行。（圖／翻攝自品牌IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續蔓延，除了影響二、三月登場的時裝周行程，就在明日米蘭時裝周即將結束之時突如其來改變秀場，義大利精品Giorgio Armani取而代之選擇以網路直播方式進行，並在聲明稿寫下：「為維護健康，請大家諒解」。

在 Instagram 查看這則貼文 Emporio Armani（@emporioarmani）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 23 日 上午 2:23 張貼

新冠肺炎持續延燒，今（24日）義大利已經宣佈封11城，且延後了四場義大利足球甲級聯賽令國內外人心惶惶，就在米蘭時裝周即將劃下句點之際，在倒數第二天（23日）登場的Giorgio Armani趕在秀前臨時發出聲明稿：「時裝秀會照常舉行，但是會改成官網或是IG網路直播方式進行，這是亞曼尼先生基於安全衛生考量的一項預防措施，請大家體諒」。而後也被外界捕捉到品牌設計師亞曼尼先生戴上了工作人員準備好的口罩進入秀場，可見事態嚴重。

▲品牌設計師亞曼尼先生被外界捕捉到在秀前戴上口罩的畫面。（圖／路透）

除了直接將秀場改到了空曠劇院，以往一票難求的座位，更是沒有任何媒體買家入場，將疫情蔓延可能降到最低。此外，在這兩天登場的米蘭時裝周其餘品牌雖然沒有改為直播，不過也可見看秀民眾紛紛戴上口罩，讓原本光鮮亮麗的時尚大秀蒙上一層陰影。

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