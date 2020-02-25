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毛孔粗大好苦惱？3步驟修飾出零毛孔水煮蛋肌

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文／C編

毛孔粗大是很多女孩都困擾的問題，就像是月亮般的肌膚表面，不管是素顏、還是上妝，都看起來超級可怕，每每刷IG都可以發現韓妞似乎都沒有這樣的苦惱，每個女孩的肌膚都像是水煮蛋一樣光滑，到底是怎麼做到的？

想要擁有零毛孔的肌膚質感，可以透過三個方式進行，達到完美的收斂效果。

▲innisfree。（圖／IG）

▲韓妞最愛毛孔調理面膜。（圖／翻攝自tmdalove IG）

▲Her和她innisfree。（圖／公關照）

▲innisfree 超級火山泥毛孔潔淨面膜，原價500元，特價399元。點我購買。

1.定期使用毛孔調理保養品

洗完澡之後，熱水蒸氣過後的臉部肌膚，毛孔都張開的狀況下，韓妞會搭配innisfree的超級火山泥毛孔潔淨面膜，透過裡面的控油成分，幫助肌膚吸附髒污，大約敷10分鐘左右，就可以清洗掉，可以發現臉部肌膚也會跟著變乾淨很多。

▲innisfree。（圖／IG）

▲用綠茶精華調理肌膚。（圖／翻攝自cho_cochi IG、aromizi_ IG）

▲Her和她innisfree。（圖／公關照）

▲Innisfree綠茶籽精華液 80ml，原價920元，特價688元。點我購買。

2.精華填滿空洞的毛孔

在使用完毛孔調理的面膜時，臉部肌膚的髒污都被帶掉之後，很多人會覺得肌膚變得緊繃，這時空洞的毛孔就要使用精華來幫助營養的補充，其中innisfree超級經典又熱賣的綠茶籽精華液就派上用場，塗抹在肌膚滋潤又保濕。

▲innisfree。（圖／IG）

▲蜜粉修飾臉部毛孔。（圖／翻攝自kishihanabeauty IG、cosmura.aeonlaketownIG）

▲Her Innisfree蜜粉。（圖／公關照）

▲Innisfree 礦物質控油蜜粉 5g，原價300元，特價228元。點我購買。

3.蜜粉控油修飾毛孔

肌膚保養做完全之後，想要讓上妝後的肌膚看起來更加無瑕，可以在完妝之後使用innisfree的礦物質控油蜜粉，做到完美的修飾，霧面的妝容效果可以讓毛孔看起來就像是隱形一樣，整體妝容更加零瑕疵。

【Innisfree 經典熱銷商品組】

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關鍵字：

innisfree, 保養, 毛孔
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