秀智近乎素顏放超大也無瑕　女王CL卸下招牌貓眼　網：根本不同人

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@skuukzky、＠chaelincl

韓女星裴秀智在戲劇作品中幾乎都是以清淡妝容的清純形象為主，有「國民初戀」之稱，近期更以近乎素顏的極淡妝為美妝品牌蘭蔻（Lancome）拍攝一組形象照，面對超近的鏡頭也毫無瑕疵，驚豔眾人。而曾為女團2NE1隊長的CL女王，也難得卸下招牌貓眼眼線為雜誌拍攝畫報，網：「根本像不同人！」

原本五官就十分姣好的秀智，比起濃妝艷抹，粉絲們更喜歡她乾淨素雅的模樣，在此次為蘭蔻所拍攝的形象廣告中，可以看到秀智妝容極其輕透，眉毛與眼妝幾乎等於沒畫，唇彩搭配的則是絕對完美唇膏＃264，營造出粉嫩好氣色，且不論鏡頭拉得多近，也看不出秀智透白肌膚上的任何一點瑕疵。

在另一套造型中，秀智綁起了率性馬尾，穿上黑色皮衣與低胸小洋裝，臉上妝容同樣十分清淡，唇彩則換上更加紅潤的顏色，只不過變換了一個眼神，秀智便從甜美少女風轉為帥氣性感風，獲得粉絲們一票讚賞：「太美！」、「這張照片把我美死了29393848次。」

而在南韓樂壇有女王之稱的前女團2NE1隊長CL，風格獨樹一格，走的並不是一般韓流偶像的風格，平時濃艷煙燻妝＋粗貓眼眼線的造型深植人心，幾乎等於是CL的招牌妝容，近期為南韓時尚雜誌《NYLON》拍攝封面，CL難得卸下了濃厚眼妝，以淡妝造型入鏡，引起大批粉絲們關注。

在 Instagram 查看這則貼文 CL（@chaelincl）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 2:25 張貼

雖然不像秀智逼近素顏，但是CL此次的造型對她來說已可說是「偽素顏」妝容，捨去了平時誇張的挑眉與上揚粗眼線，改以柔順的眉型搭配簡單利用眼影加深的深邃眼妝，讓眾人終於能看清CL最真實的五官輪廓。

與平時的形象相差甚遠，有網友表示：「快要認不出來。」、「根本像是不同人！」雖然少了強勢的妝容輔助，依然無法減少CL所散發的女王氣息，粉絲們也紛紛在照片下留言：「原來她這麼漂亮。」、「MY QUEEN。」

▲CL平時的造型。



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