fb ig video ETtoday search mobile

秀智近乎素顏放超大也無瑕　女王CL卸下招牌貓眼　網：根本不同人

> >

▲秀智淡妝超近照 。（圖／翻攝自秀智IG）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@skuukzky、＠chaelincl

韓女星裴秀智在戲劇作品中幾乎都是以清淡妝容的清純形象為主，有「國民初戀」之稱，近期更以近乎素顏的極淡妝為美妝品牌蘭蔻（Lancome）拍攝一組形象照，面對超近的鏡頭也毫無瑕疵，驚豔眾人。而曾為女團2NE1隊長的CL女王，也難得卸下招牌貓眼眼線為雜誌拍攝畫報，網：「根本像不同人！」

▲秀智淡妝超近照 。（圖／翻攝自秀智IG）

原本五官就十分姣好的秀智，比起濃妝艷抹，粉絲們更喜歡她乾淨素雅的模樣，在此次為蘭蔻所拍攝的形象廣告中，可以看到秀智妝容極其輕透，眉毛與眼妝幾乎等於沒畫，唇彩搭配的則是絕對完美唇膏＃264，營造出粉嫩好氣色，且不論鏡頭拉得多近，也看不出秀智透白肌膚上的任何一點瑕疵。

▲秀智淡妝超近照 。（圖／翻攝自秀智IG）

在另一套造型中，秀智綁起了率性馬尾，穿上黑色皮衣與低胸小洋裝，臉上妝容同樣十分清淡，唇彩則換上更加紅潤的顏色，只不過變換了一個眼神，秀智便從甜美少女風轉為帥氣性感風，獲得粉絲們一票讚賞：「太美！」、「這張照片把我美死了29393848次。」

▲秀智淡妝超近照 。（圖／翻攝自秀智IG）

而在南韓樂壇有女王之稱的前女團2NE1隊長CL，風格獨樹一格，走的並不是一般韓流偶像的風格，平時濃艷煙燻妝＋粗貓眼眼線的造型深植人心，幾乎等於是CL的招牌妝容，近期為南韓時尚雜誌《NYLON》拍攝封面，CL難得卸下了濃厚眼妝，以淡妝造型入鏡，引起大批粉絲們關注。

雖然不像秀智逼近素顏，但是CL此次的造型對她來說已可說是「偽素顏」妝容，捨去了平時誇張的挑眉與上揚粗眼線，改以柔順的眉型搭配簡單利用眼影加深的深邃眼妝，讓眾人終於能看清CL最真實的五官輪廓。

與平時的形象相差甚遠，有網友表示：「快要認不出來。」、「根本像是不同人！」雖然少了強勢的妝容輔助，依然無法減少CL所散發的女王氣息，粉絲們也紛紛在照片下留言：「原來她這麼漂亮。」、「MY QUEEN。」

▲秀智淡妝超近照 。（圖／翻攝自秀智IG）

▲秀智淡妝超近照 。（圖／翻攝自秀智IG）

▲CL平時的造型。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

秀智, 素顏, 淡妝, CL, 國民初戀, 女神
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

《玩具總動員》三眼怪公仔大玩變裝！扮成毛怪、巴斯光年超逗趣

《玩具總動員》三眼怪公仔大玩變裝！扮成毛怪、巴斯光年超逗趣

今年就剪「初戀髮」！及肩＋微捲清新又減齡　5種臉型女孩都適合

今年就剪「初戀髮」！及肩＋微捲清新又減齡　5種臉型女孩都適合

奧斯塔羅12星座一周運勢0224-0301　金牛偶遇新戀情、雙魚小心有罰單

奧斯塔羅12星座一周運勢0224-0301　金牛偶遇新戀情、雙魚小心有罰單

小S御用舞蹈老師教大家3分鐘飆汗！　5個零基礎動作練出超狂曲線 DIOR托特包縮小1／3更可愛　孫芸芸、隋棠都搶背印上專屬名字 在家靠兩大神器練出纖腰翹臀　彈力帶、滾輪這樣用，一周超有感 鬥雞眼、滿臉雀斑也能當模特兒！顛覆審美觀的5位時尚紅人 隋棠生了三胎依舊維持名模身材！凍齡減肥全靠3秘訣 只有26%新鮮人做到！面試後多做「一件事」　有效幫助錄取 小心4個NG梳頭習慣　不僅傷害頭皮可能還是「掉髮元兇」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面