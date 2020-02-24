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麥當勞推出「漢堡香氛蠟燭」！牛肉、酸黃瓜味超逼真　想解饞卻越聞越餓

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編輯／Emily　圖／翻攝自goldenarchesunlimited.com

走進麥當勞，薯條、漢堡的香氣撲鼻而來，讓人食慾全開～現在麥當勞推出了一系列漢堡香氛蠟燭，點起來家中就會充斥著濃濃漢堡香！原料牛肉、麵包、酸黃瓜的味道非常逼真，單顆點燃聞起來就很香，整組一起點更是美味到不行～絕對讓你越聞越餓。

▲麥當勞蠟燭。（圖／翻攝自goldenarchesunlimited.com）

麥當勞推出的香氛蠟燭系列，以招牌產品「四盎司牛肉堡」（Quarter Pounder）為靈感，推出六種漢堡原料味道的蠟燭，分別是漢堡麵包、番茄醬、酸黃瓜、起司、洋蔥以及100%新鮮牛肉。每一款都逼真還原食物香氣，聞起來超級刺激食慾！

▲麥當勞蠟燭。（圖／翻攝自goldenarchesunlimited.com）

單顆蠟燭點起來就已經超香，包裝上更建議可以多款一起點燃～想想看把麵包搭配牛肉、起司，瞬間就能組合出牛肉堡味道啦！不用買麥當勞，也可以靠聞的過過乾癮，只是小心不要口水流滿地囉～

▲麥當勞蠟燭。（圖／翻攝自goldenarchesunlimited.com）

這組蠟燭售價美金35元（約台幣1066元），新奇味道大受歡迎，目前官網已經完售，想要的話只能再等等看了。

不只麥當勞推出過香氛蠟燭，先前知名甜甜圈品牌Dunkin' Donuts就曾與香氛品牌Homesick合作，推出三款咖啡香氣蠟燭，除了經典的咖啡香，還有薄荷摩卡這種特殊香氣，完全讓咖啡控心動～官網售價美金29.95元（約台幣912元）。

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關鍵字：

麥當勞, 香氛, 蠟燭, 漢堡
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