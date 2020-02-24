米蘭時裝周／BOSS滿場「丁香紫」超浪漫　超模卡拉合體女友閃瞎

▲BOSS秋冬米蘭時裝秀23日登場，超模卡拉迪樂芬妮（最右）與女友亮相閃翻天。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

米蘭時裝周即將落幕，於昨（23日）登場的BOSS秋冬時裝秀建立起未來和過去的穿越概念，以超現代的剪裁、改良的外套廓形賦予「Generations」為主題的系列，將過往經典重新演繹，療癒的丁香紫色佈滿秀場也讓人相當養眼。

▲品牌在本季塑造鮮明色彩是一大亮點，不論會場或是衣著都洋溢丁香紫色相當療癒 。（圖／品牌提供）

品牌本季建立起向「新世代致意」的概念，從置身位於Social Music City內染上一片丁香紫色的秀場中便能看出端倪，系列除了以色彩塑造鮮明輪廓為一大亮點，前所未有地詮釋了超現代的剪裁、改良的外套廓形和流線垂順的針織單品聚集一身，向過往致敬。剪裁上前衛更充滿休閒，舉凡長大衣、西裝、皮革款式賦予硬挺輪廓搭配流線圖騰；飄逸的流蘇與數位印花的粘合面料彰顯細節，視覺上療癒不顯枯燥。

▲包款注入率性銀色錬飾充當提帶，模糊大小尺寸上的區隔；連眼鏡也呼應衣著。（圖／品牌提供）

模特兒一字排開，最美的莫過於清新的丁香紫中和亮麗的紅色與珊瑚色，為這些暖色調營造出鮮明對比，系列有別於過往幾季的單色美學，採用全新方式詮釋色彩，拼貼色塊設計將三種或四種顏色呈現於多個造型上。配飾方面，手拿包和手提包不分界線，以率性的銀色錬飾放大環環相扣成為提帶，模糊大小尺寸上的區隔，眼鏡及其餘飾品同樣以色彩設計與之呼應，搭配服飾呈現多層次時尚度。

▲秀上嘉賓超模卡拉迪樂芬妮（左起一）與女友艾希莉班森（左起三），男星奧蘭多布魯（左起四）同台。（圖／品牌提供）

秀上嘉賓包括了超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）綁起俐落馬尾搭配浪漫的薰衣草紫西裝與與女友艾希莉班森（Ashley Benson）亮相會場，男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）則是抱著愛狗Mighty，巧妙的以大地色系扮相呼應Mighty的毛色，讓人會心一笑。

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