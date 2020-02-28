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亮･珠寶／《愛的迫降》曝光度最高鑽戒　原來是約瑟芬皇后的冠冕造型

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▲▼愛的迫降Chaumet 。（圖／公關照）

▲徐智慧在《愛的迫降》完結篇中，佩戴CHAUMET JOSÉPHINE AIGRETTE戒指。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅韻／台北報導

韓劇《愛的迫降》中男女主角的名牌行頭讓人大飽眼福，當中曝光度最高的鑽戒，正是法國珠寶品牌CHAUMET 275,000元JOSÉPHINE AIGRETTE 18K白金鑽戒，不僅特別是飾演財閥千金「尹世理」的孫藝真被求婚時出現，完結篇時女二徐智慧也戴著，獨特的造型讓人一眼就認出，其設計靈感源自品牌貴客、拿破崙之妻約瑟芬皇后的冠冕。

▲▼愛的迫降Chaumet 。（圖／公關照）

▲孫藝真在《愛的迫降》被男方以CHAUMET JOSÉPHINE AIGRETTE 18K白金鑽戒求婚，275,000元。（圖／翻攝tvN）

約瑟芬皇后熱愛裝扮，引領富麗奢華的風尚，於1805年委任CHAUMET始創人尼鐸（NITOT）為御用珠寶工匠，為她打造無數華美珠寶，她特別喜愛層層疊戴珍珠、鑽石，由她傳承給後來成為瑞典國王奧斯卡一世王后的孫女約瑟芬一條雙排珍珠項鍊，可一窺她的品味。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲拿破崙的妻子約瑟芬皇后於1805年委任CHAUMET始創人尼鐸為御用珠寶工匠。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲約瑟芬皇后的孫女約瑟芬繼承了DOUBLE ROW PEARL NECKLACE 雙排珍珠項鍊，她成為瑞典國王奧斯卡一世的王后。

時至今日，CHAUMET仍深受這位18世紀貴客的啟發，從約瑟芬皇后的鷺羽冠冕發想，創作王冠造型的JOSÉPHINE AIGRETTE戒指，更華麗的版本是鑲有大克拉主石的JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE戒指，中央主石可能是頂級白鑽、祖母綠、紅寶石、或藍寶石等，多彩的顏色源自她對植物的熱情。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲CHAUMET JOSÉPHINE AIGRETTE 18K白金鑽戒（左）275,000元JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE鷺羽冠冕鉑金戒指。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲可疊戴的JOSÉPHINE AIGRETTE戒指，18K白金戒指（右）鑲嵌梨形切割海藍寶石與鑽石。

CHAUMET為JOSÉPHINE系列推出多個子系列，包括一圈圈優美梨形圖案的RONDES DE NUIT戒指、鑲嵌梨形主鑽的JOSÉPHINE AUBE PRINTANIÈRE 戒指，以及充滿力量感的枕形主鑽JOSÉPHINE ÉCLAT FLORAL戒指，高高托起的主鑽猶如權杖上的寶石般耀眼。優雅又高貴的JOSÉPHINE鑽戒，成功吸引偏愛造型款求婚戒的準新人目光，配上作為婚戒的鑲鑽線戒，完美！

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲JOSÉPHINE RONDES DE NUIT 18K白金鑽戒（左），鑲嵌梨形主鑽的JOSÉ PHINEAUBE PRINTANIÈ RE 鉑金戒。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲主鑽為1.14克拉枕形切割鑽石的JOSÉ PHINEÉ CLAT FLORAL鉑金戒指（上），可搭配滿鑽線戒一起佩戴。

關鍵字：

愛的迫降, 孫藝真, CHAUMET
fashion.net

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