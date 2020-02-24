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不出國也能賞櫻！ 三井OUTLET打造「紫藤花海」與「櫻花神社」打卡美翻

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▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

▲三井OUTLET打造紫藤花與櫻花花景，不用去日本也能賞花。（圖／三井提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19） 疫情讓許多預定出國的民眾都取消行程，適逢日本櫻花祭與紫藤花季即將到來，三井OUTLET特地在林口與台中港2地打造賞花名景，讓民眾能在逛街時，順便感受春天花季到來的氣氛，另還推出推出野餐外帶輕食組合，在花景下輕鬆野餐也沒問題。

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

MITSUI OUTLET PARK在2020年，針對春季打造期間限定2大賞花名景即起登場，在林口推出「紫藤花海秘境」，數種濃淡紫色交錯的紫藤花，像瀑布一般垂落下來，呈現出浪漫富有風情的景象；台中港則以「櫻花神社公園」，巧妙運用高雅淡粉的染井吉野櫻，搭配艷麗動人的山櫻，層層交錯呈現出擬真櫻花林，即起至5、6月左右都能看得到。

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

位於林口三井OUTLET的「紫藤花海秘境」，場內有「必訪三大重點」，包含花穗如瀑布傾洩而下的「紫藤花廊」、映照點點花絮的「映花鏡湖」、以及滿滿紫藤花垂墜的日式「緣側」造景。參觀民眾可以隨意坐在緣側屋簷下，就能飽覽紫藤花滿佈的美妙景緻，若遇見春季特有濃霧，更給人一種夢幻而浪漫的氛圍。

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

而在台中港三井OUTLET的日式「櫻花神社公園」，除了大小櫻花樹交錯其間，還有神社鳥居、燈籠、拱橋、枯山水等獨特的日式裝飾，置身其中彷彿有身在日本的錯覺，夜間更加碼於廣場點上唯美的燈飾，讓民眾可感受到夜櫻的風情。

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

三井表示，在「紫藤花海秘境」、「櫻花神社公園」周圍都設有草皮區，館內也因應其季節推出限定野餐外帶輕食，不用準備就能直接享受野餐活動。

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

▲三井打造紫藤花與櫻花花景。（圖／三井提供）

關鍵字：

三井, OUTLET, 台中港, 林口, 賞櫻, 紫藤花, 櫻花, 神社
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