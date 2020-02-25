MISSHA聯名韓國泡麵！奶油BB霜口味顛覆想像　吃到爆汗快搭配強效底妝

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@missha.official、@paldofood
美妝與食物的跨界聯名總是特別吸引人，這次韓國彩妝品牌MISSHA就與知名泡麵PALDO（八道）合作，推出奶油BB霜口味的泡麵！吃起來究竟會是什麼味道呢？實在無法想像～買泡麵還可以搭配真正的BB霜，主打持久、不脫妝的底妝產品，在最近只能戴口罩的防疫期間真的特別需要！
韓國泡麵PALDO的炸醬麵、辣海鮮麵一直頗受好評，這次與彩妝品牌MISSHA合作的奶油BB霜口味泡麵，名稱聽了讓人非常好奇，到底會是什麼神奇滋味？
其實它是一款乾拌泡麵，裡面附了鮮紅辣醬與奶油調味粉，將醬料加進去均勻攪拌，就變成好吃的辣拌麵囉！原本單調的辣味，加上奶油粉末，會有更豐富的多層次口感～
這次的聯名泡麵還會搭配真正的BB霜一起促銷，MISSHA的新款M Perfect Blanc BB霜主打持久、不脫妝以及強效遮瑕力，還可以與專屬美妝蛋一起使用。最近出門都要戴口罩，化妝想要偷懶，最適合靠BB霜底妝快速搞定。三包泡麵（一包4入）搭配BB霜、美妝蛋組合售價19,900韓元約（台幣506元）。
別的泡麵品牌也出過跨界聯名，像南韓超夯的三養辣雞麵，就和牙膏品牌2080合作推出辣雞牙膏。鮮紅的牙膏就像用辣醬製成，看了讓人有點怕怕～但其實它是清涼的薄荷味，大家可以放心的嘗試看看。