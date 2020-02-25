fb ig video ETtoday search mobile

MISSHA聯名韓國泡麵！奶油BB霜口味顛覆想像　吃到爆汗快搭配強效底妝

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@missha.official、@paldofood

美妝與食物的跨界聯名總是特別吸引人，這次韓國彩妝品牌MISSHA就與知名泡麵PALDO（八道）合作，推出奶油BB霜口味的泡麵！吃起來究竟會是什麼味道呢？實在無法想像～買泡麵還可以搭配真正的BB霜，主打持久、不脫妝的底妝產品，在最近只能戴口罩的防疫期間真的特別需要！

▲奶油bb霜泡麵。（圖／翻攝自IG@paldofood）

韓國泡麵PALDO的炸醬麵、辣海鮮麵一直頗受好評，這次與彩妝品牌MISSHA合作的奶油BB霜口味泡麵，名稱聽了讓人非常好奇，到底會是什麼神奇滋味？

▲奶油bb霜泡麵。（圖／翻攝自IG@paldofood）

其實它是一款乾拌泡麵，裡面附了鮮紅辣醬與奶油調味粉，將醬料加進去均勻攪拌，就變成好吃的辣拌麵囉！原本單調的辣味，加上奶油粉末，會有更豐富的多層次口感～

這次的聯名泡麵還會搭配真正的BB霜一起促銷，MISSHA的新款M Perfect Blanc BB霜主打持久、不脫妝以及強效遮瑕力，還可以與專屬美妝蛋一起使用。最近出門都要戴口罩，化妝想要偷懶，最適合靠BB霜底妝快速搞定。三包泡麵（一包4入）搭配BB霜、美妝蛋組合售價19,900韓元約（台幣506元）。

▲奶油bb霜泡麵。（圖／翻攝自IG@paldofood）

別的泡麵品牌也出過跨界聯名，像南韓超夯的三養辣雞麵，就和牙膏品牌2080合作推出辣雞牙膏。鮮紅的牙膏就像用辣醬製成，看了讓人有點怕怕～但其實它是清涼的薄荷味，大家可以放心的嘗試看看。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►南韓三養破天荒推出「辣雞牙膏」！擠出超狂紅醬網友搶著試

►偷吃宵夜好罪惡？「佛系泡麵」卡路里超低　全素食一樣美味

關鍵字：

missha, 韓國, 美妝, 泡麵, paldo, bb霜
fashion.net

熱門文章

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

香奈兒下個爆款「口紅小方包」來了！

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

2020代表色不是只經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

好美的漸層紫瓶身！Jo Malone「英倫薰衣草」3月開賣

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

「世界最美便條紙」出奇美博物館台灣限定版！

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

ET Fashion

推薦閱讀

麥當勞推出「漢堡香氛蠟燭」！牛肉、酸黃瓜味超逼真　想解饞卻越聞越餓

麥當勞推出「漢堡香氛蠟燭」！牛肉、酸黃瓜味超逼真　想解饞卻越聞越餓

不出國也能賞櫻！ 三井OUTLET打造「紫藤花海」與「櫻花神社」打卡美翻

不出國也能賞櫻！ 三井OUTLET打造「紫藤花海」與「櫻花神社」打卡美翻

亞馬遜二度進軍時尚精品圈　網頁、價格不干涉，12個品牌搶先進駐

亞馬遜二度進軍時尚精品圈　網頁、價格不干涉，12個品牌搶先進駐

行天宮隱藏版巷弄甜點TOP 10！法式巧克力塔超浮誇、富士山造型蛋糕必吃 錯過再等4年！85度C推2／29大冰鮮奶、英式奶茶第二杯20元 在家靠兩大神器練出纖腰翹臀　彈力帶、滾輪這樣用，一周超有感 今年就剪「初戀髮」！及肩＋微捲清新又減齡　5種臉型女孩都適合 「路痴」女友真這麼可愛？4個讓男生無法自拔的原因 毛孔粗大好苦惱？3步驟修飾出零毛孔水煮蛋肌 只有26%新鮮人做到！面試後多做「一件事」　有效幫助錄取

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面